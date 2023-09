Spargel-Gate Verwaltung prüft nach: Keine Spargel-Abzocke auf dem Basler Markt Deutsche und Elsässer Markthändler würden die Schweizer Spargelliebhaber abzocken, monierte LDP-Grossrat André Auderset. Das wollte die Basler Regierung genauer wissen.

Unverhofft wurden die Spargeln von ennet der Grenze dieses Jahr zum Politikum Bild: Bruno Kissling

Neues Kapitel im sogenannten Spargel-Gate: Nachdem sich LDP-Grossrat André Auderset in einem Vorstoss darüber beschwert hatte, dass Spargeln aus dem nahen Ausland in Basel doppelt so viel kosten wie in Weil am Rhein oder im Elsass, hat sich nun die Basler Regierung der Angelegenheit angenommen.

Zwar hält sie fest: «Kosten für einzelne Produkte müssen dem Regierungsrat nicht zur Kenntnis gebracht werden». Doch für ihre Antwort hat die Verwaltung keine Kosten und Mühen geschaut und im Mai sogar eine Stichprobe bei neun Anbietern auf dem Marktplatz vorgenommen.

Das Resultat: Die Preise der Schweizer Stände und der Verkäufer von ennet der Grenze unterscheiden sich kaum. Von einer «Abzocke» wie Auderset will die Regierung denn auch nicht sprechen. Vielmehr wolle sich der Regierungsrat weiterhin dafür einsetze, dass auf den Basler Märkten ein vielfältiges Frischwarenangebot aus der ganzen Region präsentiert werden kann.