Sparpotenzial in den eigenen Büros: Beamte müssen zusammenrücken

Alle vier Jahre fährt ein Entrümpelungsgerät durch die Basler Verwaltung: Die Gap, also die Generelle Aufgabenüberprüfung. Diese ist spezialisiert auf Überschuss und Redundanzen. Sie soll mit Ineffizienz in den Ämtern aufräumen. Jetzt hat die Gap einen dicken Bericht ausgespuckt, 187 Seiten dick. Es ist eine Anleitung, wie der Staat Geld sparen kann.

Treffen wird es eine Vielzahl von Beamten. Denn einer der Hauptbefunde der Generellen Aufgabenüberprüfung lautet: Die Beamten brauchen zu viel Platz. 16,6 Quadratmeter, um genau zu sein. Das entspricht im Durchschnitt einem Arbeitsplatz beim Kanton. Dabei bestehen grosse Unterschiede zwischen den Departementen. Während Finanzbeamte nur auf 13,7 Quadratmetern wirken, dürfen sich die sogenannten Kleeblatt-Funktionen (Ombudsstelle, Parlamentsdienste, Datenschutz und Finanzkontrolle auf ganzen 25 Quadratmetern entfalten.

Ein teurer Luxus, den sich der Kanton leistet

Das kostet. Der Bericht hält fest: «Ein erhöhter Kennwert steht im Allgemeinen auch für erhöhte Immobilienkosten je Büroarbeitsplatz.» Der Kanton hat sich deshalb Rat eingeholt, wie das ein anderer Kanton, eine Stadt und mehrere Firmen handhaben. Und herausgefunden: Basel-Stadt ist ziemlich grosszügig. Im Vergleich mit der anonymisierten Referenzgruppe befindet sich der Kanton an zweiter Stelle, hinter einer Privatfirma. Als Folge davon müssen die Basler Beamten jetzt ihre Stühle näher zusammenrücken. Künftig sollen ihnen nur noch zwischen 12 und 14 Quadratmetern zustehen. Dies dürfte insbesondere bei verschiedenen Bau- und Umzugsprojekten des Kantons zur Anwendung kommen, beispielsweise beim Neubau des Amts für Umwelt und Energie am Fischmarkt oder dem dereinst im heutigen Staatsarchiv situierten Präsidialdepartement. Insgesamt resultieren aus der Gap 90 Optimierungsmassnahmen. Eine davon betrifft ein Problem, auf das die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates fünf Mal in Serie hingewiesen hat: die schwierige Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats (BGI). «Das BGI verharrt weiterhin in seiner Komfortzone und ordnet die Kundenbedürfnisse der eigenen Bequemlichkeit unter», schrieb die GPK vergangenen Juni. Nun gelangt auch die Gap zur Überzeugung, dass das BGI seinen Pflichten nicht zufriedenstellend nachkommt. Vorgegeben sei, dass mindestens 90 Prozent der Gesuche innerhalb von drei Monaten bearbeitet sein sollen. «Erreicht wird dieses Ziel aktuell nur in 84 Prozent der Fälle», heisst es im Bericht. Auch die schlechte Erreichbarkeit des Amts sorgte schon für politischen Ärger.