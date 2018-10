Er kam, hievte einige Gerüst-Teile in den Innenhof und verschwand. Zurück blieben staunende Passanten und Bäume, die endlich so aussehen, wie sie im Herbst aussehen sollten: blätterlos. Wer hinter dem Helikopter-Einsatz steckt und ob das Beispiel "Helikopter statt Kran" Schule macht, konnte die bz bisher nicht in Erfahrung bringen. Weitere Abklärungen bei Polizei und Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) sind im Gange.

Sicher ist: Die Basler Polizei war über den Einsatz informiert, denn der Aeschengraben zwischen Aeschenplatz und Bahnhof wurde kurzfristig Teilgesperrt.