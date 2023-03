Spendenaktion Spaghetti, Shampoo, Schokolade: So sieht es in Verteilhalle der SRK-Spendeaktion aus Das SRK Basel-Stadt verteilt zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern über sechs Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel im Rahmen der Aktion «2× Weihnachten».

Auf dem Boden der Lagerhalle ist ein Meer mit gefüllten Einkaufstaschen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Frühling machte sich am Montag ein erstes Mal richtig bemerkbar. Die Kirschbäume blühten im schönsten Rosa und am Himmel schweifte kaum eine Wolke vorbei. Mit über 20 Grad ist nun der Winter definitiv vorbei. Zu warm für einen Gedanken an Weihnachten. Doch am Montagmorgen brachte auf dem Klybeck-Areal ein Lastwagen Weihnachtsstimmung in eine leere Lagerhalle.

Grund dafür ist die Aktion «2× Weihnachten». Seit dem Jahr 1997 sammeln das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), die Post, Coop sowie die SRG SSR in der Weihnachtszeit lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Auch dieses Mal konnte die Bevölkerung wieder Pakete an die Organisationen spenden. Insgesamt kamen über 50’000 Pakete im Wert von rund 340’000 Franken zusammen. Die Pakete wurden zunächst in Wabern BE gelagert, ehe sie nun zu den einzelnen Sektionen der SRK geliefert wurden.

Sechs Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte

Um neun Uhr morgens stand der Lastwagen voll Grundbedarfsartikel mit einem Gewicht von über sechs Tonnen vor der Halle. In der ganzen Schweiz wurden in diesen Tagen 360 Tonnen Ware geliefert. Damit so viel Ware an Bedürftige verteilt werden kann, braucht es freiwillige Helferinnen und Helfer.

Einer der freiwilligen Helfer verpackt eine weitere Tasche. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Im Kanton Basel-Stadt sind dies zwölf Personen, sagt David Hasler, Leiter für Freiwilligenarbeit beim SRK Kanton Basel-Stadt, der die Aktion koordiniert. Darunter seien unter anderem auch Jugendliche vom Jugendrotkreuz. Das SRK Basel-Stadt organisiert «2× Weihnachten» bereits zum 26. Mal.

Während es draussen angenehm warm ist, herrscht drinnen eisige Kälte. Die Lagerhalle wirkt, als wäre sie ein überdimensionaler Kühlschrank. Die Kälte und die pinken Geschenkpakete sorgen erst recht für Weihnachtsstimmung. Neben den Paketen stehen Hunderte braune Einkaufstaschen auf dem Boden. Einige zusammengelegte Taschen warten noch, bis sie von den Freiwilligen befüllt werden.

Am Schluss sollen es über 1700 volle Taschen sein. Darin sind etwa Tee, Kaffee, Olivenöl, Pasta, Tomatensauce, Mehl, Zahnbürsten und alles, was im Alltag gebraucht wird.

Eine Kiste mit Konservendosen wartet, bis sie verpackt werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bevor die Artikel in den jeweiligen Taschen landen, stehen sie in Reih und Glied auf einem meterlangen Tisch. Das Öl steht in der Mitte, links davon die Kohlenhydrate und rechts sind die Konservenbüchsen. Unter dem Tisch befinden sich restliche Artikel in Kartonkisten, denn sie haben keinen Platz mehr auf den Tischen. Hinter dem Tisch liegen Dutzende leere Kartonkisten. Sie waren in den letzten Stunden noch gefüllt mit Lebensmitteln.

Hygieneartikel als Klassiker

Der süssliche Duft von Seife hängt in der Luft. Gut zwei Meter hoch stapeln sich die Kisten, gefüllt mit Hygieneartikeln. Ob Deo, Shampoo oder Rasierer: In der Lagerhalle fehlt es an nichts. «Von Hygieneartikeln haben wir am meisten, das ist extrem», sagt Hasler. Dies werde von der Bevölkerung auch am meisten gespendet. Viele dieser Hygieneartikel gehen später zum Frauenhaus.

Auch David Hasler vom SRK hilft tatkräftig mit. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Im September letzten Jahres schrieb das SRK mehrere Institutionen an. Diese hätten der Organisation in der Zwischenzeit rund 1600 Namen von Personen mitgeteilt, die von Armut betroffen sind, sagt Hasler. «Die Personen dürfen diesen Mittwoch und Donnerstag die Säcke abholen kommen.» Gemäss dem SRK erhalten Haushalte pro erwachsene Person oder zwei Kinder je eine Tasche.

Einige der Säcke würden auch an soziale Basler Institutionen wie das Männerwohnheim, Frauenhaus, die Heilsarmee sowie Planet13 gespendet, sagt er weiter. Spätestens in einer Woche ist die Lagerhalle wieder leer und die Weihnachtsstimmung weg. Einzig die Kälte bleibt.