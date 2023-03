Sperrung Grenzacherstrasse wird während fünf Monaten erneuert Ab Montag, 6. März, ist die Grenzacherstrasse zwischen Peter-Rot-Strasse und Schwarzwaldstrasse für rund fünf Monate gesperrt. Autos, Velos und Busse werden umgeleitet.

Die Grenzacherstrasse wird für fünf Monate gesperrt. Bild: Google Street View

Rund um den Hauptsitz von Roche im Kleinbasel wird seit Jahren intensiv gebaut. Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), die Industriellen Werke Basel (IWB) und die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) gestalten zusammen mit Roche seit 2021 die Strassen des Gebietes zwischen Wettsteinallee, Grenzacherstrasse und Peter-Rot-Strasse neu. Im Zuge dieser Änderungen wird die Grenzacherstrasse zwischen Peter-Rot-Strasse und Schwarzwaldstrasse vom Montag, 6. März, an bis Ende August gesperrt, wie das BVD mitteilt.

Konkret werden die Leitungen und der Strassenbelag erneuert. Laut BVD soll aber auch die Sicherheit erhöht werden, zum Beispiel mit übersichtlicher gestalteten Fussgängerübergängen an Kreuzungen. Die Bushaltestellen werden so umgebaut, dass in Zukunft stufenloses ein- und ausgestiegen möglich ist. Die Arbeiten schaffen Platz für 110 Bäume.

Umleitung über Wettsteinallee

Während der Sperrung wird der Autoverkehr via Wettsteinallee umgeleitet, wie das BVD schreibt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 31, 38 und 42. Die beiden Bushaltestellen «Hoffmann-La Roche» und «Tinguely Museum» in der Grenzacherstrasse werden nicht bedient. Velofahrende werden via die Wettsteinallee und die Solitude-Promenade umgeleitet.

Gleichzeitig wird in der Grenzacherstrasse zwischen Rheinfelderstrasse und Peter-Rot-Strasse eine neue Fernwärmeleitung in den Boden verlegt, ebenso werden die Energie- und Wasserleitungen erneuert. Dieser Teil der Strasse ist aber für Fahrzeuge und Fussgänger nicht gesperrt. Die Erneuerung der Grenzacherstrasse und der Wettsteinallee ist laut BVD 2024 abgeschlossen.