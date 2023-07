Sperrung Plötzlich geht es schnell: Polizei stellt auf Margarethenbrücke Poller auf Immer wieder überqueren schwere Motorfahrzeuge die Margarethenbrücke beim Bahnhof SBB – trotz Fahrverbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Nun hat die Kantonspolizei Basel-Stadt reagiert.

Millimeterarbeit: Am Freitag, kurz nach 14 Uhr, fuhr auf der Margarethenbrücke ein Gabelstapler auf und verschob Poller. Bild: Benjamin Wieland

Am Freitagnachmittag um 14 Uhr fuhr ein schweres Gerät auf die Margarethenbrücke. Ein Lastwagen brachte Sicherheits-Poller auf die Brücken, und zwar bei beiden Brückenköpfen. Ein Gabelstapler rückte sie in die richtige Position. Die Verkehrspolizei sperrte kurzzeitig den Verkehr über die Brücke.

Es war offensichtlich die Reaktion auf die Berichte, dass trotz dem Fahrverbot und 24-Stunden-Wachdienst sich immer wieder Lastwagen auf der Brücke verirren. Dies bestätigt auch Adrian Plachesi, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage: «Diese Massnahme wurde ergriffen, nachdem sich Berichte gehäuft haben, dass LKWs und Reisebusse vereinzelt die Brücke queren, obwohl ein ständiger Sicherheitsdienst anwesend ist.»

Bei beiden Brückenköpfen befinden sich jetzt diese Verkehrspoller, die man etwa vom Weihnachtsmarkt oder der Herbstmesse her kennt. Bild: Benjamin Wieland

Die Kantonspolizei habe am Freitagmorgen in Absprache mit den SBB und der Basler Verkehrsbetriebe die Installation in Auftrag gegeben, so Plachesi weiter. Bei den Sicherheits-Poller handelt es sich gemäss der Kantonspolizei um sogenannte City-Safe-Elemente aus Beton. Solche kennt man etwa von Weihnachtsmärkten oder Herbstmessen.

Sie verengen bei der Margarethenbrücke die Fahrbahn um etwa drei Meter. Die zuständigen Polizisten vor Ort messen mit einem Massband den Abstand genaustens ab.

Weitere Signalisation ab nächsten Montag

Ab nächsten Montag würden zusätzliche Signalisationen angebracht, um das Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zu verdeutlichen, so Plachesi. Bis anhin war ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr an beiden Brückenenden anwesend.

Die Sicherheits-Poller werden auf der Margarethenbrücke positioniert. Video: Soraya Sägesser

Der Übergang über die Margarethenbrücke ist gesperrt, weil die SBB bei einer Kontrolle festgestellt haben, dass die Konstruktion nicht mehr genügend stabil ist. Für Lastwagen und Busse über 3,5 Tonnen herrscht deshalb ein Verbot bereits seit dem 25. Mai. Die Trams dürfen die Verbindung seit Ende Juni nicht mehr benutzen.

Am Verkehrsregime auf der Brücke hat sich mit den Sicherheits-Poller aber nichts geändert. Zweiräder, Fussgänger und auch PKW können weiterhin auf der Brücke vom Gundeli zur Markthallen-Kreuzung gelangen - und zurück.