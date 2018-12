Der Verbrecher sitzt hinter Gittern und schaut verstohlen zwischen den Stäben hindurch. Bereits sechs unterirdische Tunnels hat er zu graben angefangen. «Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass ihm die Flucht gelingt», erklärt Hadi Barkat das Spiel «Bandido» und verteilt jedem Spieler drei schmale Karten. «Bandido» gehört in die Reihe der Taschenspiele des Spiel- und Buchverlages Helvetiq. Sie alle sind in ein paar Sekunden erklärt, dauern maximal 15 Minuten und passen in jede Hosentasche. Das Spiel verkaufte sich seit dem Verkaufsstart im Juli 2016 bereits über 100'000 Mal – und ist somit zum aktuellen Bestseller von Helvetiq geworden.

Gesellschaftsspiele boomen. Laut dem Spielwarenverband Schweiz ist der Verkauf von Brett- und Gesellschaftsspielen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, 2015 um 6,5 Prozent, 2016 um 10,8 Prozent und letztes Jahr noch einmal um 3,3 Prozent – Zuwachsraten, die der Spielhandel lange Zeit nicht mehr erlebt hat. Davon profitieren auch Kleinverlage wie Helvetiq, der diesen Herbst seinen zehnten Geburtstag feierte.

In dieser Zeit publizierte er über 60 Spiele und 50 Bücher, mit Vertriebspartnern in 26 Ländern, darunter Taiwan, Südkorea, den USA oder Ungarn. Seit drei Jahren hat das Verlagshaus seinen Hauptsitz in Basel und beschäftigt zehn Mitarbeiter.

Einbürgerung als Start

Dazu passt auch, dass Hadi Barkat nie geplant hat, Verleger zu werden. Die Idee hat sich wortwörtlich spielerisch entwickelt, doch kein Marketing-Experte hätte sich eine bessere Entstehungsgeschichte ausdenken können: Es war im Jahr 2007, als sich Barkat, ursprünglich aus Algerien stammend und seit zwölf Jahren in der Schweiz, auf seinen Einbürgerungstest vorbereitete.

Barkat arbeitete damals als Investmentmanager bei einem Fonds für Start-ups. Die Vorbereitungen auf den Test empfand er als zeitraubend, vor allem, weil es an geeignetem Lernmaterial fehlte. Ausserdem merkte er bald, dass viele seiner Freunde auf Fragen über die Schweiz ebenfalls nur vage oder gar keine Antworten wussten. Weil Barkat überzeugt davon ist, dass es sich am besten spielerisch lernen lässt, lancierte er mithilfe von zwei Fachleuten das Schweizer Quizspiel «Helvetiq».

Die ersten 3000 Stück verkauften sich allein in der Westschweiz innerhalb eines Monats. Damit hatte Barkat nicht gerechnet. «Das Projekt war mein Hobby neben der Arbeit, so, wie andere selber Konfitüre herstellen.» Damit sollte es bald vorbei sein. Es folgte eine deutsche Variante, dann eine auf Englisch. 2010 kündigte Barkat seinen Job und konzentrierte sich auf das Verlagsbusiness. Seither hat sich das Spiel über 35'000 Mal verkauft.

«Das spielerische Entwickeln von Ideen ist bis heute in der DNA unseres Verlages», sagt der 41-Jährige. Dabei, beteuert er, interessieren ihn weder Trends noch Marktforschung. «Ein gutes Spiel entsteht oft aus einem kleinen Detail oder einer Alltagserfahrung», sagt er. Wie ihr neuestes Produkt «Staka», bei dem es um das Stapeln von Holzringen geht. Dabei liess sich der Erfinder von Serviettenringen inspirieren. Passt eine Idee, steckt das Verlagsteam viel Arbeit in das Design und setzt auf leicht verständliche Spielregeln. Auch Swissness ist zu einem Aushängeschild geworden. Nach dem Erstling «Helvetiq» folgten weitere Quizspiele zu Schweizer Städten, Rezeptbücher zu Ovomaltine, zu Fondue oder «Around Switzerland in 80 Maps».

Dass viele ihrer Buchautorinnen und Spielerfinder keine Schweizer Wurzeln haben, empfindet Barkat nicht als Nachteil. «Zugezogene sehen die Schweiz oft mit anderen Augen, wie wenn man von einer langen Reise zurückkehrt.» Ob ein Spiel gut ankommen wird oder nicht, sei aber schwer vorauszusagen. Wichtige Indizien liefern Barkat Testspiele mit Freunden, bei denen er ihre Reaktion beobachten könne. «Am Ende geht es um viel Intuition – und Glück.»

Das scheint besonders auch mit dem Verkauf von Büchern zu funktionieren, wenngleich deren Marktaussichten weniger hoffnungsvoll stimmen. Allein der Umsatz des Deutschschweizer Buchhandels ist in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent gesunken. Helvetiq hingegen verzeichnet jähr-lich ein Wachstum von bis zu 30 Prozent. Der grösste Renner war «Bierwandern Schweiz», 45'000 verkaufte Exemplare, es folgte «Beer Hiking Pacific Northwest» für die USA, 13'000 Exemplare, bald kommen Bierwanderungen für Frankreich und Belgien auf den Markt, Neuengland und Deutschland sind in Planung.

Wichtig sei ihm, dass man die Bücher gerne in den Händen hält und dass sie ein Erlebnis bieten. Dabei fokussiert sich der Verlag auf die Themen Wandern, Gastronomie und – seit neustem – Kinderbücher. Barkat verknüpft damit ein persönliches Anliegen. «Ich finde, Eltern sollten mit ihren Kindern stets ein Buch am Lesen sein.»