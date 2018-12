Maria Hiepler staunte nicht schlecht, als sie im Oktober in einem britischen Hutmagazin blätterte. Sie entdeckte einen Artikel, der über die anstehende Sonderausstellung «Mut zum Hut» berichtete. Diese findet in Basel statt, im Spielzeug Welten Museum. Und keine 300 Meter vom Museum entfernt verkauft Hiepler seit mehr als 30 Jahren in ihrem Geschäft Chapeau an der Barfüssergasse Hüte, die sie in ihrem Atelier am selben Ort zusammen mit einer Mitarbeiterin und einer Auszubildenden fertigt.

Von der einfachen Kappe über zusammenlegbare Kofferhüte bis hin zum aufwändig verzierten Kopfputz findet sich hier alles, was gut behütet. Hiepler gehört zu den wenigen verbliebenen Modistinnen der Schweiz, und sie sagt nicht ohne Bedauern, dass sie schweizweit die einzige sei, die noch in diesem Beruf ausbildet.

Und nun sitzt sie da inmitten ihrer Hüte und sagt: «Der Prophet im eigenen Land hat offenbar keine Gültigkeit. Einerseits freut es mich, dass eine Institution dem Hut eine Ausstellung widmet. Andererseits erachte ich es als sonderbar, dass im Spielzeug Welten Museums keine Hüte, die in Basel gefertigt wurden, gezeigt werden.»

Hiepler wurde nicht angefragt, dabei fertigt auch sie spezielle Stücke

Hiepler wurde vom Museum gar nicht erst angefragt, ob sie mit einer Auswahl ihrer Kreationen teilnehmen wolle. Nachdem Hiepler den Artikel im Hutmagazin gelesen hatte, fragte sie selbst beim Spielzeug Welten Museum an, nach welchen Kriterien die Ausstellungsstücke ausgewählt worden seien. «Man hat mir gesagt, dass man in dieser Ausstellung nicht gängige Hüte zeigen wolle, sondern mehr skulpturale Sachen.»

Hiepler betont, dass sie nicht nur Hüte für den Alltag fertige. «Ich habe schon ganz verrückte Dinge kreiert, und mache das auch sehr gerne. Meistens anlässlich einer Modenschau des Couturiers Raphael Blechschmidt.»

Beim Spielzeug Welten Museum kann man den Ärger Hieplers nicht ganz nachvollziehen. Museumskuratorin Laura Sinanovitch sagt: «Diese Ausstellung ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern zeigt zeitgenössische Modelle, welche die Leute sonst nicht zu sehen bekommen: Unter anderem High-End-Kreationen von Künstlern, die für Prominenz aus der Showbranche oder für Filmproduktionen aus Hollywood und sogar für Königshäuser arbeiten.»

Utensilien wurden gezeigt, die Hüte nicht

Auch werde die Geschichte des Huts im Museum anhand historischer Modelle aufgezeigt. Sinanovitch ergänzt, dass das Museum aber auch schon mit Hiepler zusammen gearbeitet habe: «Frau Hiepler hat uns vor einigen Jahren beim Schaufenster zum Thema Hutmacher freundlicherweise etliche Utensilien, welche zur Herstellung von Hüten verwendet werden, zur Verfügung gestellt.»

Zudem habe man jetzt während der laufenden Ausstellung «Mut zum Hut» im Museum Visitenkarten von Hiepler aufgelegt, «falls jemand nach dem Besuch der Ausstellung Lust bekommen sollte, sich selber einen Hut zu besorgen», so Sinanovitch weiter.

Ein Teil der Ausstellung bildet nämlich eine Hutwand, wo die Besucher nach Lust und Laune Hüte anprobieren könnten, um sich selber ein Bild davon zu machen, wie sie mit Kopfbedeckung aussehen. «Früher gehörte der Hut zur Standardgarderobe; dem ist heute leider nicht mehr so. Mit der Hutwand wollen wir deshalb eine gewisse Hemmschwelle abbauen», sagt Sinanovitch.

Günstige Modelle zur Anprobe

Die Modelle an der Hutwand sind freilich keine wertvollen Kollektionen: Das Museum hat sie laut der Kuratorin in einem «speziellen Webshop» besorgt. Warum hat das Museum nicht bei dieser Gelegenheit auf Hieplers Kollektionen zurückgegriffen?

Sinanovitch sagt dazu: «Das wäre schade um die schönen Modelle aus ihrer Kollektion. Die Hüte an der Wand werden von so vielen Menschen probiert und sehen ziemlich schnell ramponiert aus. Deshalb haben wir hier günstige Modelle eingekauft.»

-----

Die Sonderausstellung «Mut zum Hut» im Spielzeug Welten Museum Basel läuft noch bis 7. April 2019.