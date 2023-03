Unispital gerät in den Strudel des Felix Platter-Spitals

Autobahnausbau Risikostrecke Basler Osttangente: Ein Unfall – und die ganze Stadt hat den Infarkt

Die Sperrung des Basler Schwarzwaldtunnels vom Mittwoch zeigt exemplarisch: Wird der Flaschenhals auf der Osttangente blockiert, kommt der Verkehr in ganz Basel zum Erliegen. Die präventiven Massnahmen sind bereits so am Anschlag wie die Kapazitäten der A2.