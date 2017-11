Vom konkreten Nutzen einer solchen Investition hat Turnierdirektor Roger Brennwald profitiert. Gemäss Medienmitteilung hat ihm die Firma in einer Spielpause feierlich ein Sondermodell der sächsischen Uhrenmanufaktur C. H. Wolf im Wert von 10'000 Franken überreicht. Dort ist die SP Group engagiert, hat sie im Juli vermeldet. Der letzte Eintrag auf der Webseite von C. H. Wolf ist allerdings mehr als ein Jahr alt und die angegebene Telefonnummer ist nicht bedient.

Die SP Group (Europe) AG gibt es in dieser Form erst seit einem Jahr. Beinahe im Monatstakt verbreitet sie Goodnews. Im Juli wurde die Übernahme einer liechtensteinischen Finanzfirma myfactor.io AG vermeldet, im August eine Beteiligung an der Fribourger Sorba Absorber GmbH, die ein Verfahren zur Nutzung von Maisstroh entwickelt habe. Die Beteiligung ist allerdings bis heute nicht amtlich vermerkt.

Cocktails aus der Dose

Im September vermeldet die Firma ein Mandat für The Dance AG, die am 25. Mai 2018 in Zürich einen Grossevent starte. Nicht erwähnt wurde, dass sich Grunders Dachgesellschaft, die Workplan Holding, kurz zuvor an der Firma beteiligt hat.

Auch im Immobilienbereich startet die SP Group durch. Ebenfalls im September übernahm sie ein Mandat für die Park Residenz Appenzellerland, ein seit Jahren hängiges 80-Millionen-Franken-Projekt. Projektführend sei die auch von Grunder geführte Falcon Projects AG. Diese hat zwar eine Website, ist aber nicht im Handelsregister eingetragen.

Andere Aktivitäten sind nicht aufgeführt, obwohl auch sie bemerkenswert sind. Anfang 2016 startete Grunder mit Partnern das Projekt Cocktail4you, das die weltweite Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Cocktails in der Aludose vorsah. In diesem Jahr hätte der Markt in England, den USA, Hongkong und den Philippinen aufgerollt werden sollen, im kommenden Jahr Brasilien. Mitte Jahr hat die Revisionsstelle allerdings per sofort ihr Mandat niedergelegt, da die Firma mit 412'000 Franken überschuldet ist, wie das Konkursgericht Zürich feststellte.

Ungünstig verlief der Geschäftsverlauf auch für Finura Consulting, die Grunder seit 2013 führte. Deren Firmenzweck ähnelt jenem, was die SP Group anbietet, doch das Bezirksgericht Dielsdorf erkannte am 6. Januar 2017 auf Überschuldung, nachdem kurz vor Neujahr die Zwischenbilanz deponiert worden ist.

Mit Diamanten in die Zukunft

Die Gruppe schaut aber nicht zurück, sondern voran. Im Februar übernahm Grunder faktisch die kleine US-amerikanische Sustainable Petrolum Group, die mittlerweile Sustainable Projects Group heisst. Das börsennotierte Unternehmen weist in einer aktuellen Bilanz einen Verlustvortrag von 1,2 Millionen Dollar aus. Doch die Zukunft soll goldig sein. Dazu hat die Gruppe in Kanada 13 Claims mit angeblichem Gold- und Diamantenvorkommen übernommen.

Gemäss Vertrag wird die SP Group auch in den kommenden Jahren Sponsor der Swiss Indoors sein. Ein Fragenkatalog der «Schweiz am Wochenende» wurde von der Gesellschaft über Tage nicht beantwortet.