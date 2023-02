Spring Basel Aus Muba mach Festival: Das ist der neue Frühlingsevent der MCH Group Einst zog die Muba im Frühling Massen aus der ganzen Schweiz in die Basler Messehallen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Im März 2023 führt die MCH Group erstmals die «Spring Basel» durch – als lokales Festival mit ausdrücklich regionalen Künstlern und Attraktionen.

Das neue Festival der MCH Group für Basel soll Ende März stattfinden. Es heisst «Spring Basel» und richtet sich an regionale Besuchende. Bild: Kenneth Nars

Jetzt startet die MCH Group mit einem neuen, lokalen Frühjahrsevent fürs Publikum ins postpandemische Zeitalter. Stattfinden wird die «Spring Basel» vom 22. bis 26. März in der Messe Basel. Die MCH Group hatte bereits mitgeteilt, dass ein solcher Event stattfinden wird, nun ist klar, wie sich der Anlass ausgestaltet. Das Programm ist dezidiert lokal auf das Publikum der Region Basel ausgerichtet, mit betont lokalen Attraktionen, lokalen Bands und lokalen Talks.

Konzerte als Highlight – auch mit BScene-Bands

Laut Mitteilung der MCH Group steht das neue Festival «im Zeichen der Begegnung und bringt die Bevölkerung der Region Basel zum Frühlingsstart generationenübergreifend in einer lebendigen Atmosphäre zusammen». Die erste Durchführung der «Spring Basel» fokussiere daher auch auf Unterhaltung.

So werden sich an der Premiere 2023 Bands und Künstlerinnen und Künstler verschiedener Labels präsentieren. Diese stammen aus der Veranstaltungsreihe «Mitten in der Woche», von der Musikagentur «trust the process GmbH», vom Musikfestival BScene sowie aus dem Umfeld der Basler House- und Electromusiker Thom Nagy und Nik von Frankenberg.

Essen, Trinken, «Urban Art» und Laternenmaler-Workshops

Roman Imgrüth, CEO der MCH Exhibitions & Events. Bild: zvg

Dass die «Spring Basel» keinen Messe-, sondern einen prononcierten Festivalcharakter haben soll, unterstreicht das Programm mit einem Schwerpunkt auf weitere Livevorführungen wie die von «Urban Art», aber auch eine Fasnachtslaternenausstellung mit Workshops zum Ausprobieren der Maltechnik. Angereichert wird das Programm mit klassischen Elementen der Messe Basel: Es gibt unter anderem Weine und Biere zum Degustieren und Kaufen und einen «kleinen, aber feinen Marktplatz», auf dem Accessoires und unterschiedliche Alltagsprodukte angeboten werden.

Mit dem Festival «Spring Basel» lanciert die MCH Group nach längerer Zeit wieder einen neuen Publikumsevent. «Im Sinne der traditionsreichen Wurzeln der MCH Group ist es uns ein grosses Anliegen, neben grossen Fachmessen wie der Swissbau, der Holz oder der Igeho auch wieder einen Publikumsevent in Basel zu veranstalten», sagt Roman Imgrüth. Seit Januar 2023 ist er CEO MCH Exhibitions & Events. Wie es weiter heisst, soll die «Spring Basel» nach der Premiere Ende März in den kommenden Jahren ausgebaut werden.