St. Johann Bauernhäuser, Industriebauten und Ateliers: Diese Gebäude sind schützenswert im Quartier Die Denkmalpflege hat ihr Inventar erneuert. Zum ersten Mal wurde auch die Bevölkerung nach ihrer Meinung gefragt.

Die Häuser an der Herbstgasse 4 bis 10 sind möglicherweise schützenswert. Kathrin Schulthess

79 neue Objekte wurden in den Inventarkatalog für schützenswerte Bauten im St. Johann aufgenommen. Das bedeutet fast eine Verdoppelung des Umfangs. Zum letzten Mal hat die Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt die Liste vor 20 Jahren überarbeitet. Neu ist, dass die Denkmalpflege die Quartierbevölkerung in den Prozess miteinbezogen hat und die Resultate online einsehbar sind.

Anders als der Status denkmalgeschützt hat das Inventar der schützenswerten Bauten keinen zwingenden Einfluss auf die Gebäude. Es ist ein Verzeichnis der Bauten in Basel, die einen kulturellen, geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Wert haben. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag, dass die Denkmalpflege eine solche Liste führt.

Die Aufnahme eines Gebäudes ins Inventar bedeutet lediglich, dass der Bau möglicherweise schützenswert sei. «Das Inventar dient nicht zuletzt dazu, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer darüber zu informieren, dass ihr Haus ein mögliches Schutzobjekt sein könnte», schreibt die Denkmalpflege. Die Folgen für Bauarbeiten können unterschiedlich ausfallen. Bei geplanten Renovationen, Umbaumassnahmen oder Abbruchvorhaben werden die Pläne in einem ersten Schritt an die Denkmalpflege weitergegeben.

Die Bevölkerung berichtet

«Die Fachleute der Denkmalpflege suchen gemeinsam mit der Eigentümerschaft nach Wegen, wie sich das jeweilige Bauvorhaben im Einklang mit dem öffentlichen Interesse umsetzen lässt», schreibt die Denkmalpflege. Bei umfassenden Veränderungsplänen ist auch die Einleitung eines Verfahrens zur Unterschutzstellung möglich. Kommt der Schutzstatus zu Stande, ist das Bauvorhaben auf Eis gelegt.

Zum ersten Mal arbeitet die Denkmalpflege in ihrem Entscheidungsprozess mit einem dialogorientiertem Ansatz. «Wir arbeiteten mit der Quartierbevölkerung und einem Beirat für Interessenorganisationen», sagt Boris Schibler von der Kantonalen Denkmalpflege. Dieses Vorgehen habe Pioniercharakter in der Schweiz.

An drei Rundgängen durchs Quartier, an denen um die 100 Personen teilgenommen haben, wurden die Stimmen aus der Bevölkerung eingefangen. So habe man erfahren, welche Bauten für den Charakter und die Identität des St.-Johann-Quartiers als prägend empfunden werden, schreibt die Denkmalpflege. «Wir haben das fachliche Auge, brauchen aber auch den Erfahrungsschatz aus der Bevölkerung», sagt Schibler.

Diese Neuerungen fallen auf

Neu ins Inventar aufgenommen wurde der Burgfelderhof an der Landesgrenze. Das Gebäude aus dem Jahr 1810 ist der letzte noch bestehende Bauernhof im St. Johann. Das Haus ist ein Relikt aus der landwirtschaftlichen Zeit im St. Johann im 19. Jahrhundert.

Der letzte Bauernhof steht im Burgfelderhof 60. Kathrin Schulthess

Ebenfalls neu aufgenommen ist eine Häuserreihe in der Lothringerstrasse. Diese Häuserzeile aus dem Jahr 1925 repräsentiert die Wohnungen, die für Arbeiterinnen und Arbeiter gebaut wurden, als im St. Johann die Industrie dominierte. Es handle sich um einen der letzten noch stehenden Bauten dieser Art.

Diese Gebäude wurden für die Arbeiterinnen und Arbeiter im 20. Jahrhundert gebaut. Kathrin Schulthess

Historische Werkstattgebäude und Ateliers in bauzeitlichem Zustand gibt es wenige in Basel. Das Atelier des Landschaftsmalers Hans Süffert aus dem 19. Jahrhundert hat bis heute als Atelier überlegt. Es ist grössenteils im Originalzustand. Der kleine Riegelbau wurde aufgrund der Seltenheit ins Inventar der schützenswerten Bauten im St. Johann aufgenommen.

Die Immengasse 20 ist schon lange für kreative Arbeiten vorgesehen. Kathrin Schulthess

Ein neueres Modell, das es auf die Liste geschafft hat, ist das ehemalige Kabellagerhaus aus den 50er-Jahren. Der Industriebau, der südlich von der Luzernerringbrücke liegt, bezeugt die Geschichte des St. Johanns als Industriequartier. Der Bau sei ein bedeutender Vertreter der Basler Nachkriegsmoderne, schreibt die Denkmalpflege.