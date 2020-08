Staatliche Basler Streetart-Meile im Sprühnebel wilder Sprayer

Ein Augenschein am Freitag an der von der Basler Stadtreinigung initiierten ersten Basler Streetart-Meile hinterliess einen durchzogenen Eindruck: Mehrere der 24 von ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Wandbilder sind von wilden Sprayern verunstaltet worden. Bei bereits versiegelten Werken sei aber eine Wiederherstellung möglich, hiess es an der Begehung.

Am Freitag teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit, dass sie in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen habe. Die unbekannten Sprayer hätten die Werke am Freitag zwischen 6 und 7.15 Uhr beschmiert und damit einen Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken angerichtet. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.