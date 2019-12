Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Störung der Weihnachtsfeier

Nachdem Unbekannte am 24. Dezember den Weihnachtsgottesdienst in der Reformierten Kirche Kleinhüningen für eine politische Aktion unterbrochen hatten, leitete die Basler Staatsanwaltschaft nun Ermittlungen ein. Es bestehe der Verdacht der Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, sagte Sprecher René Gsell nach Sichtung des Videos. «Wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushandlung böswillig verhindert, stört oder öffentlich verspottet», wird mit Geldstrafe bestraft, so der entsprechende Paragraf. Da es sich um ein Amtsdelikt handelt, leitet die Staatsanwaltschaft auch Ermittlungen ein, wenn keine Anzeige vorliegt.

Pfarrerin hatte jahrelang für deutschen Hassblog geschrieben

Während der Predigt von Christine Dietrich hatten mutmassliche linke Aktivisten ein Transparent entrollt und in einer Rede das umstrittene politische Engagement der Pfarrerin in der Vergangenheit thematisiert. Dietrich hatte jahrelang am rechtsextremen Blog «Politically Incorrect» mitgewirkt und dabei auch eine führende Rolle eingenommen. Auf Anfrage und in Interviews distanzierte sie sich nur zögerlich von ihrem früheren Tun. Auch in der Reformierten Kirche selber gibt es Widerstand gegen die Pfarrerin.