Staatsanwaltschaft veröffentlicht unverpixelte Fotos von Demonstranten

Bei einer Demo am 24. November 2018 auf dem Messeplatz in Basel, gerieten Demonstranten und Gegen-Demonstrantinnen und -Demonstraten aneinander. Die Polizei schritt ein. Zwei Polizisten und fünf Demo-Teilnehmer wurden verletzt. November 2019 veröffentlicht die Staatsanwaltschaft verpixelte Fotos von 20 gesuchten Personen und drohte, dass in einem nächsten Schritt die unverpixelten Bilder veröffentlicht würden.

Bis heute schreibt die Staatsanwaltschaft: «Da sich bis anhin niemand gemeldet hat, werden die Fotos der gesuchten Personen, gestützt auf das Dreistufenmodell der SSK, zu Fahndungszwecken veröffentlicht».

Staatsanwaltschaft Basel-Stadt