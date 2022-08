Abschaffung des Präsidialdepartements Kämpfer für eine schlanke Basler Verwaltung: «Die Nachbarkantone zeigen, dass fünf Departemente genügen» In Basel-Stadt setzt sich ein Initiativkomitee ohne Parteien im Rücken für die Verkleinerung des Regierungsrats und die Abschaffung des Präsidialdepartements ein. In letzterem seien seit 2009 125 neue Stellen geschaffen worden. Viele davon seien schlicht unnötig.

Der aktuelle, siebenköpfige Basler Regierungsrat mit Staatsschreiberin Barbara Schüpbach (l.). Bild: Zvg/Ursula Sprecher & Andi Cortellini

Als einsame Kämpfer inszenieren sich die Köpfe hinter der Volksinitiative «5 statt 7 Regierungsmitglieder – Abschaffung des Präsidialdepartements», die am 25. September in Basel-Stadt zur Abstimmung gelangt. «Wir sind drei alte Männer. Wir haben niemanden hinter uns», sagt Robert Schiess, Mitglied des Initiativkomitees und ehemaliger Obmann des Basler Heimatschutzes am Donnerstag an der Medienkonferenz. Keine einzige Partei unterstütze die Initiative, für die man mitten in der Pandemie 3500 Unterschriften gesammelt habe. Und das ohne Mühe, wie Schiess anfügt.

Nachbarkantone schaffen es auch mit fünf Departementen

Regierung und Parteien wollten den Status quo beibehalten. Weil die Parteien von den Mandatsabgaben ihrer Regierungsmitglieder profitieren. Im Falle der SP mit ihren drei Sitzen seien das rund 100'000 Franken pro Jahr, rechnet Komitee-Präsident Philippe Ramseyer vor. Aber auch, weil die Parteien Angst hätten vor einem Sitz- und Prestigeverlust.

Dabei sei die Verkleinerung des Regierungsrats punkto Vielfalt unproblematisch, betont Ramseyer: In Basel-Stadt sind vier Parteien in der siebenköpfigen Regierung vertreten, im Baselbiet sind es fünf – und das bei nur fünf Exekutivsitzen.

«Überhaupt zeigen die bevölkerungsmässig grösseren Nachbarkantone Baselland, Solothurn und Aargau: Fünf Departemente genügen vollauf.»

So könnten die Aufgaben des Gesundheitsdepartements, das nach der Auslagerung der Spitäler nur noch ein «Schrumpfdepartement» mit knapp 250 Mitarbeitenden sei, wie im Baselbiet in das Wirtschaftsdepartement integriert werden. Die Querschnittsbereiche des Präsidialdepartements könnten unkompliziert in die einzelnen Fachdepartemente eingegliedert werden, der Bereich Kantons- und Stadtentwicklung etwa in die Abteilung Städtebau und Architektur im Bau- und Verkehrsdepartement.

125 neue PD-Stellen in etwas mehr als einem Jahrzehnt

Das Präsidialdepartement (PD) habe zwischen 2009 und 2020 99 neue Stellen geschaffen. Der aktuelle Departementsvorsteher Beat Jans, der seit anderthalb Jahren im Amt ist, habe weitere rund 25 PD-Mitarbeitende angestellt. «Einige Stellen braucht es schlicht nicht. Das PD wächst ungebremst, dass einem Hören und Sehen vergeht», ärgert sich Ramseyer.

Das Sparpotenzial durch die Verkleinerung des Regierungsrats und die Abschaffung des PD schätzt das Initiativkomitee auf rund 10 Millionen Franken pro Jahr. «Sind die Steuererträge der Unternehmen in einigen Jahren vielleicht mal nicht mehr so ergiebig, könnte das Geld zum Thema werden», führt Ramseyer aus.

Komitee-Mitglied Claudio Bachmann betont, dass man nichts gegen den aktuellen Regierungspräsidenten Beat Jans habe. «Unsere Initiative richtet sich gegen Strukturen, die nicht funktionieren», betont er. Das Basler System mit einem fixen Regierungspräsidenten funktioniere hierzulande nicht, fügt Ramseyer an. In allen anderen Kantonen und im Bundesrat rotiere dieses Amt von Jahr zu Jahr.

«Einen König zu haben, ist unschweizerisch.»

Das Geheimnis um zwei ehemalige Regierungsräte

Ganz so alleine stehen die drei Initianten übrigens nicht da: Der Basler Gewerbeverband unterstütze sie mit Rat und Tat sowie einem kleinen Betrag. In der Einladung zur Medienkonferenz war zudem von zwei ehemaligen Regierungsräten die Rede, die Interesse an der Initiative zeigten. Leider hätten sie es dann vorgezogen, nicht öffentlich aufzutreten. Auf Anfrage wollte Ramseyer deren Namen nicht publik machen:

«Das wäre nicht korrekt. Was ich sagen kann: Es sind zwei Herren und sehr profilierte ehemalige Regierungsräte.»