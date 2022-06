Staatswein-Kürung Ein Familienwein für die wichtigen Politanlässe in den beiden Basel Das Sissacher Rebgut Imhof Weine stellt den Staatswein 2022 für die beiden Halbkantone.

Die Gewinner der Staatsweine 2022 präsentieren stolz ihre Diplome vor dem Schloss Ebenrain in Sissach. Kenneth Nars

Durstig sind sie bei dieser Hitze sicher alle gekommen, die Jurorinnen und Juroren auf Schloss Ebenrain in Sissach. Da spielt es auch nicht so eine Rolle, dass der Wein «nur» degustiert werden darf. Im Gewölbekeller des Schlosses nimmt die Laienjury an der langen, weiss gedeckten Tafel Platz.

Diese, bestehend aus Politgrössen, Gastronomieunternehmenden und Lokaljournalistinnen und -journalisten entschied am Dienstagnachmittag, welcher Tropfen zum Staatswein 2022 des Kantons Basel-Landschaft und des Kantons Basel-Stadt erkoren wird. In diesem Jahr findet die Kürung des Weins, der bei wichtigen Politanlässen ausgeschenkt wird, zum zweiten Mal für beide Kantone statt.

30 Weine wurden eingereicht

Gastgeber Lukas Kilcher, Leiter des Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung, begrüsst die Jurorinnen und Juroren im Gewölbekeller des Sissacher Schlosses. 30 Weine sind in diesem Jahr eingereicht worden, weniger als die Hälfte des vergangenen Jahres. «Dies liegt an der schwierigen Ernte in diesem Jahr», sagt Kilcher. Angesichts der schwierigen Situation sei dies aber eine beachtliche Anzahl. Die Weine wurden in einer Vorausscheidung von Winzern und Sommeliers aus der Restschweiz blinddegustiert. Dort wurden im gängigen 100-Punkte-System je drei Finalweine in den Kategorien Weisse Spezialitäten, Riesling-Sylvaner, Rote Spezialitäten und der Hauptsorte Blauburgunder ausgewählt.

Diese zwölf Weine wurden der Jury um die Regierungsräte Thomas Weber (BL) und Kaspar Suter (BS), der Basler Grossratspräsidentin Jo Vergeat, Gastronom Raphael Wyniger und vielen weiteren zur Wahl gestellt. In der Hauptkategorie Blauburgunder, die den Staatswein stellt, stach bei den Jurorinnen und Juroren ein Wein aus einem Familienbetrieb heraus: Der «Storchennäschtler Blauburgunder» der Familie Imhof aus Sissach, ein Wein mit Jahrgang 2020, wird somit ab jetzt für ein Jahr an wichtigen politischen Events in den beiden Basel ausgeschenkt.

Die Gewinnerweine gibt es im «Waldhaus»

Dieter Imhof und Tochter Janina sind erfreut über den Entscheid. «In so einem Wein steckt extrem viel Arbeit. Da hat man schon die Hoffnung, dass er es dann auch schafft, bei einer solchen Entscheidung herauszustechen», sagt der Vater. Nach dem schlechten Sommer habe man auf den Herbst gepokert. «Als Winzerin muss man einfach auch Geduld haben», fügt die Tochter an.

Auch Gastronom Raphael Wyniger, der zum ersten Mal in der Jury sitzt, ist nicht überrascht ob der Qualität der Weine. «Ich bin ein grosser Fan der Weine aus der Region Basel.» Dass ihm Regionalität wichtig ist, zeigt auch ein Blick auf die Weinkarte im «Teufelhof» und anderen Restaurants der Wyniger Gruppe. Für ihn deshalb logisch, dass auch in seinem neuen Restaurant, dem «Waldhaus» im Hardwald, regionale Weine vertreten sein werden. Er hat sich etwas Spezielles ausgedacht: «Die vier Gewinnerweine von heute werden im Februar 2023 in die Weinkarte des «Waldhauses» aufgenommen.»