Stabwechsel Hansjörg Wilde wird Präsident des Gewerbeverbands Basel-Stadt Marcel Schweizer gibt das Amt des Präsidenten des Gewerbeverbands Basel-Stadt ab. Übernehmen soll per 2023 Hansjörg Wilde.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt nominiert Hansjörg Wilde (Bild) als Nachfolger von Marcel Schweizer. Kenneth Nars

Zwölf Jahre lang präsidierte Marcel Schweizer den Gewerbeverband Basel-Stadt. Nun tritt er nicht mehr zur Wahl an. Die Findungskommission nominiert deshalb Hansjörg Wilde als Nachfolger, wie der Gewerbeverband am Dienstag mitteilte.

Wilde soll ab 2023 das Präsidium übernehmen. Er ist langjähriges Vorstandsmitglied des Verbands und war seit 2014 parteiloser Gemeindepräsident von Riehen. In den noch laufenden Wahlen in der Basler Gemeinde tritt er jedoch nicht mehr an.

Gleichzeitig zur Änderung im Präsidium kommt ein weiterer Wechsel hinzu: Gabriel Barell hat sich laut Mitteilung entschieden, die operative Führung als Direktor abzugeben. Demnach wird für ihn eine Nachfolge gesucht. Noch ist offen, wann der Vorstand des Gewerbeverbands den Entscheid dazu fällt.