Stabwechsel Hansjörg Wilde zum neuen Präsidenten des Gewerbeverbands gewählt Der frühere Riehener Gemeindepräsident ist ab kommendem Jahr der Schutzpatron der Basler KMU. Zusammen mit dem neuen Direktor Reto Baumgartner bildet Wilde das neue Führungsduo des Gewerbeverbands.

Hansjörg Wilde wurde zum neuen Präsidenten des Basler Gewerbeverbands gewählt. Kenneth Nars

Die Wahl von Wilde zum neuen Präsidenten des Gewerbeverbands war so erwartet worden. Der ehemalige Gemeindepräsident von Riehen war bereits im Frühjahr zum Wunschkandidaten erkoren worden, als Noch-Präsident Marcel Schweizer nach zwölf Jahren seinen Rücktritt ankündigte.

Zusammen mit Schweizer hört Ende Jahr auch der bisherige Direktor Gabriel Barell auf. Für ihn rückt, wie vergangene Woche bekannt wurde, der bisherige Vize Reto Baumgartner nach. Baumgartner und Wilde bilden ab Januar die neue Führungsspitze des Gewerbeverbands.

«Mit dieser Nachfolgeregelung wird sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Ebene die grösste Kontinuität garantiert», schrieb gestern der Gewerbeverband. Mit der Stabübergabe erhoffen sich aber vor allem gemässigte bürgerliche Politiker auch einen Richtungswechsel weg von der Oppositionspolitik der vergangenen Jahre.

Weitere Wechsel im Vorstand

Die Wahl Wildes erfolgte im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen an der Delegiertenversammlung am Dienstagabend. Dabei gab es weitere prominente Personalien: Neu in den Vorstand gewählt wurde Aurel Bachmann, Geschäftsführer der Confiserie Bachmann. Nicht wieder angetreten sind die Vizepräsidentin Miriam Baumann, die Chefin des Läckerli-Huus und der frühere CVP-Nationalrat Markus Lehmann.

Zuletzt fassten die Delegierten noch die Parolen zur Klimagerechtigkeitsinitiative und dem Gegenvorschlag der Regierung, die fordern, dass in Basel-Stadt bis 2030 oder 2037 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduziert werden. Der Gewerbeverband empfiehlt, sowohl die Initiative wie auch den Gegenvorschlag abzulehnen.