Stabwechsel Pächterwechsel ist vollzogen – Basler Fährimaa sagt definitiv Adieu Auf der Klingental-Fähre ist seit dem 1. Januar ein neuer Pächter tätig. Urs Zimmerli nahm nach drei Jahrzehnten Abschied. Eine Petition zu seinen Gunsten zeigte keine Wirkung.

Fährimann Urs Zimmerli auf der Klingental-Fähre Vogel Gryff. Bild: Kenneth Nars

Es war die letzte Fahrt des Tages, die letzte Fahrt des Jahres, aber auch die letzte Fahrt einer langen Berufskarriere. Am 31. Dezember, kurz vor 17 Uhr, legte der «Vogel Gryff» noch einmal unter Pächter Urs Zimmerli ab. Am anderen Ufer angekommen, liess es sich Zimmerli nicht nehmen, seine letzten zwei Fahrgäste persönlich zu verabschieden.

Dann verriegelte er den Zugang zum Steg und ging zurück zur kleinen Festgesellschaft, die sich schon zuvor auf dem Boot eingefunden hatte. Verwandte, Bekannte, aber auch seine Ablöser. Eine Ära war zu Ende gegangen. Nach fünf Jahrzehnten.

Schon im Juni 2022 hatte die Stiftung Basler Fähren die Wechsel per neues Jahr bekanntgegeben. Am 1. Januar legte auf dem «Vogel Gryff» Zimmerlis Nachfolger Alex Guerrieri den Schwengel um. Auch die St.-Johann-Fähre, der Ueli, ist seit Sonntag in neuen Händen.

2450 Unterschriften für Zimmerli

Urs Zimmerli ist dieses Jahr 65 geworden. Er hätte gerne ein Jahr angehängt. Im Dezember lancierte eine Privatperson die Petition «Fährimaa söll bliebe!». 2450 Personen unterschrieben das Begehren. Am 12. Dezember war Übergabe beim «Vogel Gryff».

Die fünf Fähren und die jeweiligen Konzessionen befinden sich im Eigentum der Stiftung Basler Fähren. Kassier Maurus Zink teilte am 30. Dezember auf Anfrage mit, der Pächterwechsel werde wie geplant stattfinden. Der Stiftungsrat habe die Petition entgegengenommen und die Anliegen «eingehend diskutiert». Eine Besprechung mit den Petitionären sei für Januar angesetzt.

Nach der letzten Fahrt: Die kleine Festgesellschaft begleitet Urs Zimmerli auf der Fähre in die Pension. Bild: Benjamin Wieland

Lanciert hat die Petition Andrea Sandra Strähl. Es sei tatsächlich ein Treffen anberaumt worden, sagt sie zur bz: «Wir haben uns aber ein früheres Angebot für einen Austausch erhofft. Jetzt ist die Sache wohl gelaufen.» Sie spricht von einer Verzögerungstaktik.

Für Zimmerli ist das Thema passé

Urs Zimmerli fuhr nach dem Wochenende ins Emmental. Um den Kopf zu lüften, wie er sagt: «Es war schön, diese Wertschätzung zu spüren.» Er habe einen tollen Abschluss gehabt. «Aber jetzt ist das Thema passé.»

Vor Urs Zimmerli hatte 20 Jahre lang dessen Vater, Walter Zimmerli, Fahrgäste über den Bach gefahren. 50 Jahre war die Klingental-Fähre in Zimmerli-Hand.