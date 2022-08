«Stadt der Narren» Sechs Bäume sind vom Allschwilerplatz verschwunden – kommen sollen sieben neue Dass die grossen Bäume vor dem Gemeindehaus Oekolampad letzte Woche verschwunden sind, erzürnt Anwohnerinnen und Anwohner. Die Bauherren entwarnen: Es werden mehr Bäume gepflanzt als gefällt wurden.

Am letzten Mittwoch hing am Strassenschild des Allschwilerplatzes ein seitenlanger Brief – und zwar ein saftiger. Überschrift: «Die Leute von Seldwyla – Stadt der Narren». Scharf angeklagt wird darin das Verschwinden von sechs Bäumen vor dem Gemeindehaus Oekolampad. Gefällt wurden fünf Feldahorne und eine Linde. Im Brief heisst es etwa: «Wissen gewisse Leute im Jahr 2022 noch immer nicht, dass Bäume absolut lebensnotwendig sind für uns Menschen?» und weiter: «Eines Tages wird der Mensch in seinem eigenen Topf verschmoren.»

Baumfällungen bewegen die Stadt-Basler Gemüter schon länger. In heissen Sommern spüren die Menschen aber noch stärker, was Bäume zu einem angenehmen Stadtklima beitragen. Umso grösser der Unmut, wenn sie verschwinden. Meist musste sich in der Vergangenheit das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) rechtfertigen, wenn einer der Schattenspender weichen musste. In der Verantwortung steht dieses Mal allerdings nicht das BVD. Das Gemeindehaus gehört seit 2020 der Basler Wibrandis Stiftung.

Ein neues Café für den Platz

Die Stiftung, die 2020 von Sabine Duschmalé gegründet wurde, baut derzeit das Gemeindehaus um. Im Jahr 2024 sollen verschiedene gemeinnützige Organisationen einziehen, etwa der Basler Wirrgarten, das Vorstadttheater Basel oder die Kontaktstelle für Eltern und Kinder 4055. Hinzu kommt ein Bistro und eine Aussenbestuhlung auf dem Allschwilerplatz. Schaut man sich die Visualisierung auf der Wibrandis-Homepage an, stehen vor dem Gemeindehaus mehrere mittelgrosse Bäume. Wieso fällt man alte Bäume und lässt neue Pflanzen?

«Die Bäume hatten gemäss Bestandsaufnahme durch den Baumpfleger eine geschwächte Vitalität und waren strukturell erheblich beeinträchtigt», sagt Tobit Schäfer, Vizepräsident und Geschäftsleiter der Wibrandis Stiftung. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für den Umbau des Gemeindehauses seien die sechs Bäume zur Fällung freigegeben worden.

Auch die Stiftung hätte sich eigentlich gewünscht, die bestehenden Bäume erhalten zu können: «Aus Bauherrensicht wäre das die einfachste und auch günstigste Variante gewesen.» Die Bäume wären aber aufgrund ihres schlechten Zustandes früher oder später gestorben. «Jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, um sie im Rahmen der Bauarbeiten durch gesunde Bäume zu ersetzen.»

Neue klimaresistente Bäume sollen kommen

Und Schäfer entwarnt: «Die gefällten Bäume werden auf Empfehlung der Baumschutzkommission durch sieben mittelkronige Bäume mit einer Wuchshöhe von zehn bis fünfzehn Metern ersetzt.» Wenn das Gemeindehaus 2024 eröffnet wird, wird also sogar ein Baum mehr auf dem Allschwilerplatz stehen. Diese sollen dann auch besser mit dem wärmer werdenden Klima in Basel zurechtkommen: Bei den neuen Bäumen handelt es sich um Blaseneschen. Diese gelten als «Klimabäume» und können gut mit Hitze und Trockenheit umgehen.

Bei Baumersetzungen wird häufig kritisiert, dass die neu gepflanzten Bäume nicht gleich gross sind, wie die über Jahre herangewachsenen, die weichen mussten. Auch hier entwarnt Schäfer: Die neuen Bäume sollen bereits ausgewachsen sein, wenn sie gepflanzt werden.

«Auch wir haben ein grosses Interesse an einer hohen Aufenthaltsqualität auf dem Vorplatz des Gemeindehauses Oekolampad.»

Doch Schäfer zeigt Verständnis für die Sorgen der Anwohnenden: «Die Folgen des Klimawandels sind immer deutlicher spürbar und in den Städten gilt Begrünen, Beschatten, Bewässern als Gebot der Stunde. Wenn man eines Tages aufwacht und sechs grosse Bäume verschwunden sind, dann kann ich verstehen, dass das Fragen aufwirft.»