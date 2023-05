Stadtraum-Festival Durch den Düker und ab auf die Fähri: Wie «Flâneur» dieses Jahr Basel belebt Dass die Basler Aktion «Flâneur» mehr ist als nur ein gross beworbenes dreitägiges Strassenfest in der Innenstadt, zeigt sich dieses Jahr akzentuierter als im Anfangsjahr. Grosse Publikumsrenner sind der Rheintunnel der IWB und Fährifahrten in aller Herrgottsfrühe.

Ein Renner unter den «Flâneur»-Aktionen: Die frühmorgendlichen Fährifahrten zum Sonnenaufgang sind Basler Kitsch pur. Bild: PD

Das Basler Stadtraum-Festival «Flâneur» macht mittlerweile genau das, was es tun soll: Es aktiviert die Stadt an mehreren Ecken gleichzeitig. Das Konzept, wie es seit vergangenem Jahr in Kraft ist, fasst unterschiedliche Erlebnisse unter einem Dach zusammen; im näheren oder weiteren Sinne haben sie alle mit Flanieren zu tun. Die Ausgabe 2023 ist gerade jetzt mit ersten Aktionen angelaufen und führt das Publikum quer durch Basel.

Und das wörtlich, nämlich unter dem Rhein hindurch. Eine der schon im vergangenen Jahr meistbesuchten Attraktionen ist die Tour durch den Rheindüker. Der Name klingt seltsam für hiesige Ohren, weil der Begriff Düker niederdeutsch ist und eine Rohrleitung unter einer Strasse oder ähnlichem hindurch bezeichnet. Das ist der Rheindüker auch: Der vielen Baslerinnen und Baslern immer noch weitgehend unbekannte Rohrleitungstunnel der IWB zwischen Gross- und Kleinbasel.

Alles rund um den Rhein – oder mit neuen Terminen darunter hindurch

Der Düker erstreckt sich über 253 Meter und führt knapp 20 Meter unter dem Rhein hindurch. Normalerweise ist dieser Versorgungstunnel auch nicht öffentlich begehbar; StadtKonzeptBasel – die Organisation hinter «Flâneur» – konnte aber bereits vergangenes Jahr gleich eine Reihe öffentlicher Führungen buchen, die nun fürs breite Publikum offen sind. Vorausgesetzt, man schafft es noch, einen Ersatzplatz zu ergattern, denn wenige Tage nach der Ankündigung per Newsletter Ende Mai sind sämtliche Plätze im Juni und August schon ausgebucht.

«Das Interesse an den Rheindüker-Führungen ist in der Tat wahnsinnig gross», sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von StadtKonzeptBasel. Man habe die Anzahl Termine gegenüber dem Vorjahr zwar bereits erhöht, die Plätze seien aber wieder sofort ausgebucht gewesen. «Aktuell arbeiten wir daran, dass wir allenfalls für die zweite Jahreshälfte weitere Termine in Aussicht stellen können.»

Die Führungen durch den Versorgungstunnel Rheindüker der IWB sind bereits ausgebucht; wer neugierig ist, kann auf eine Warteliste oder neue Termine im zweiten Semester 2023 hoffen. Bild: PD

Einfacher dürfte es sein, sich auf der «Morge Fähri» einen Platz zu ergattern. Zumindest ein bisschen einfacher: Denn obwohl diese mit Kaffee und Gipfeli bewirteten Fährifahrten auf dem «Wild Maa» vom St. Alban- ins Wettsteinquartier zwischen 6 und 7.30 Uhr morgens stattfinden, ist die Nachfrage gross, wie StadtKonzeptBasel-Chef Böhm sagt.

Kein Wunder: Nur für den Preis des frühen Aufstehens gibt es gratis Verköstigung durch die Confiserie Bachmann und – wenn das Wetter stimmt – sensationelle Sonnenaufgänge rheinaufwärts.

Modular und bunt: Schiff und Tram bleiben eingekleidet

Das jeweils aktuelle Programm ist auf flaneurbasel.ch auffindbar. Regulär kursieren zudem seit vergangenem Jahr das «Flâneur»-Schiff auf dem Rhein und das «Flâneur»-Tram auf den Schienen. Beim Schiff handelt es sich um die MS Christoph Merian, die in Zusammenarbeit mit der Basler Personenschifffahrt AG komplett mit Folien beklebt wurde. Das Schiff dient auch als Beweis für die Marketingmöglichkeiten, die sich auf dem Rhein ergeben.

Das eingekleidete« Flâneur»-Schiff (MS Christoph Merian), wie es 2022 vor dem Grand Hotel Les Trois Rois vor Anker lag. Bild: PD

Das mittlerweile auch mit dem «IF Design Award» preisgekrönte Erscheinungsbild aus dem Hause jjsscc GmbH der Basler Designer Jean Jacques Schaffner und Silvana Conzelmann besticht dabei durch hohe Funktionalität und Wiedererkennbarkeit. Farben, Schriften und Muster sind modular so aufeinander abgestimmt, dass sich damit individuell grosse Verkehrsmittel, aber auch kleine sommerliche Sprühbrunnen einkleiden lassen und gleichzeitig ein mehrtägiges Strassenfestival mit diversen Ständen und Broschüren damit kommunizieren kann.

Sitz- und Abkühlgelegenheiten im Sommer 2023

Apropos Sprühbrunnen: Den Sommer hindurch werden weitere Aktionen folgen. Bereits angekündigt sind ausgefallene Sitzmöglichkeiten auf Basler Treppen im öffentlichen Raum sowie «Stadtzimmer»: Sitzlounges entlang von Plätzen oder platzähnlichen Strassenzügen, die – ähnlich wie das aktuell vom Kanton zur Schau gestellte «Grüne Zimmer» von Regierungsrätin Esther Keller – Schatten spenden sollen.

Das Strassenfest selbst von «Flâneur» findet dann im Herbst statt: Am Wochenende vom 7. bis 9. September wird StadtKonzeptBasel damit die Elisabethenstrasse vom De-Wette-Park bis zum Bankverein bespielen. Verkehrsfrei, versteht sich, wie bereits an der Ausgabe 2022 in der Falknerstrasse.