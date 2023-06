Stadtbelebung Neuer Blick auf Basel: Mit den «Flâneur»-Kaleidoskopen startet die nächste Phase Die Stadtbelebungsaktion «Flâneur» investiert weiter in den Basler Raum: Seit dem Wochenende stehen in der Innenstadt riesige Kaleidoskope – vom Rhein bis in die Freie Strasse. Sie markieren den Auftakt für die nächste Phase von sommerlichen Massnahmen.

«Flâneur» 2023: Die neuen Kaleidoskope für die Stadt Basel stehen an gut frequentierten Orten in der Innenstadt. Bild: PD/Benjamin Koechlin

Kaleidoskope kennt man oft noch aus dem Spielwarenladen, nicht aber als effektive Aussichts-Installationen in der Stadt. Da kommen in der Regel eher nüchterne Fernrohre zum Einsatz, wo der Ein- und Ausblick zudem Münz kostet. In Basel sieht das aber anders aus: Seit dem Wochenende stehen an sechs Standorten je zwei solche Gross-Kaleidoskope, welche die Aussicht in Farben und geometrische Formen splitten.

Die Standorte sind nicht zufällig gewählt, und der Absender ist einmal mehr die Stadtbelebungsreihe «Flâneur» von StadtKonzeptBasel. Zu sehen und zu nutzen sind die Installationen an den frequenzstarken Orten Schifflände, Oberer Rheinweg, Theaterplatz, Freie Strasse, Wohlterrasse (Mittlere Brücke) und Marktplatz. Benannt wird die Aktion «Stadt Bligg» und soll vor allem auch Einheimische ansprechen, um die eigene Stadt mit anderen Augen zu sehen.

Es folgen noch die Treppen-Lounges und die Sprühbrunnen

Die Sprühduschen zur sommerlichen Abkühlung werden ab Ende Juni an drei bisherigen und drei neuen Standorten aufgebaut. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Damit geht «Flâneur» in die nächste Phase, wie StadtKonzeptBasel am Montag mitteilte. Nach dem Kick-off der Aktion «Morge Fähri» und den Führungen durch den Servicetunnel Rhein-Düker folgen jetzt die sommerlichen Aktionen. Neben den auffällig bunten Kaleidoskopen werden in den kommenden zehn Tagen auch die Treppeninstallationen «Stääge Lounges» installiert. Dabei handelt es sich um ausladende Sitzgelegenheiten auf innenstädtischen Treppen.

Wem es jetzt schon zu warm ist, der darf sich wieder auf die Sprühbrunnen freuen, die ab Ende Juni in der Stadt installiert werden. Neben den drei Standorten vom vergangenen Jahr werden in Zusammenarbeit mit dem Kanton zusätzlich drei weitere Standorte in der Innenstadt mit den Fontänen ausgerüstet. Die bisherigen Aktionen laufen ungebrochen weiter: Auf der «Morge Fähri» vom St. Alban- ins Wettstein-Quartier wurden an bislang vier Donnerstagen insgesamt jeweils 100 Personen begrüsst, und die Organisatoren arbeiten derzeit daran, die ausgebuchten Rhein-Düker-Führungen unter dem Rhein hindurch durch weitere Termine zu ergänzen. Das «Flâneur»-Strassenfestival findet schliesslich vom 7. bis 9. September statt.