Stadtbibliothek Neue Geschäftsführerin der GGG Basel: Beatriz Greuter folgt auf Benedikt Minzer Die 51-Jährige wird die operative Leitung der Basler Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) per 1. April 2023 übernehmen.

Als Mitglied des Basler Grossen Rates (2010 bis 2019) kennt sich Greuter auch auf politischer Ebene bestens aus, so die GGG. Archivbild: Kenneth Nars

«In beidseitigem Einvernehmen» haben sich die Basler Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) und der Geschäftsführer Benedikt Minzer im Mai getrennt. Als Grund wurde damals eine «unterschiedliche Zielsetzung in Führung und Entwicklung» abgegeben.

Fortan leitete Annette Castagna, Leiterin Finanzen und Administration und stellvertretende Geschäftsführerin, die Organisation ad interim. Am Montagmorgen teilt die GGG nun mit, dass die Nachfolge definitiv geklärt wurde. Der Vorstand hat Beatriz Greuter zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Die 51-Jährige tritt das Amt der Geschäftsführerin per 1. April 2023 an.

Erfahrungen im Gesundheitswesen und der Politik

Sie passe hervorragend zu den vielfältigen Tätigkeitsfeldern der GGG Basel, wird David Andreetti, Delegierter des Vorstands, in der Mitteilung zitiert. «Ihre sozialpolitische und unternehmerische Erfahrung ist ebenso ein Gewinn für die GGG wie auch ihr Netzwerk und ihr Gestaltungswille», so Andreetti weiter.

Beatriz Greuter arbeitet seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen, seit 2017 als Direktorin der Hirslanden-Klinik Birshof. Die alt SP-Grossrätin (2010 bis 2019) präsidierte über vier Jahre die Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rates und amtete als Fraktionspräsidentin. Im Januar 2020 gab sie ihre Kandidatur für den Basler Regierungsrat bekannt. Die SP trat jedoch mit Tanja Soland, Beat Jans und Kaspar Sutter an – die allesamt gewählt wurden.