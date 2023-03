STADTENTWICKLUNG Areal Wolf: Basler Parlament winkt Bebauungsplan durch Wohnungen für 1200 Menschen und 1000 Arbeitsplätze sollen auf dem Transformationsareal Wolf entstehen. Am Mittwoch forderte der Grosse Rat, dass die Fussgänger- und Velobrücke über den Güterbahnhof bis 2028 stehen soll.

Blick über den Güterbahnhof Wolf in Richtung Stadion St. Jakob-Park. Erich Meyer

Auf dem Areal Wolf soll in den nächsten Jahren ein Wohn- und Gewerbegebiet entstehen. Rund 1200 neue Einwohnende und 1000 Arbeitsplätze sind vorgesehen. Das Güterbahnhofareal dient heute vor allem Logistiknutzungen und ist im Besitz der SBB. Der Grosse Rat stimmte an seiner Sitzung vom Mittwoch fast einstimmig dem Ratschlag der Basler Regierung zum zugehörigen Bebauungsplan zu.

Für alle Fraktionen stand fest, dass es den geplanten neuen Wohnraum in Hinblick auf das Bevölkerungswachstum braucht. Bis im Jahr 2035 rechnet der Kanton mit 20’000 mehr Einwohnenden und 30’000 mehr Beschäftigten als noch im Jahr 2018. Im Bebauungsplan wurde festgehalten, dass mindestens ein Drittel des neu erstellten Wohnraums preisgünstig sein muss. Die gleiche Vorgabe gilt für die geplanten Kleingewerbeflächen.

Fussgänger- und Velobrücke soll bis 2028 realisiert werden

Eine Definition, was preisgünstig genau heisst, wird gleich mitgeliefert. Denn in Basel fehlt eine gesetzliche Grundlage dazu. Beim Areal Wolf heisst preisgünstig, dass die Wohnflächen dauerhaft in Kostenmiete vermietet werden oder der Boden an eine gemeinnützige Organisation abgegeben werden muss.

Einig war sich der Grosse Rat auch, dass die Fussgänger- und Velobrücke über den Güterbahnhof Wolf planerisch vorgezogen und bis zum Bezug der ersten Neubauten 2028 realisiert werden soll. Die neue Brücke verbindet das Wolf-Areal mit dem Naherholungsgebiet im Bereich des Wolfgottesackers sowie der geplanten Schule am Walkeweg.