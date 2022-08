Stadtentwicklung Basler Wohnungsmarkt: Die Situation entspannt sich leicht Im Kanton Basel-Stadt gibt es leicht mehr leere Wohnungen als vor Jahresfrist. Die Wohnungsnot wird somit etwas kleiner. Deutliche Alarmzeichen dagegen bei Gewerbeflächen: Dort erhöhte sich der Leerstand massiv.

In Basel-Stadt sind wieder etwas mehr Wohnungen zu haben als vor Jahresfrist. Bild: Roland Schmid/22. März 2021

Vorsichtig positive Signale aus der Abteilung Stadtentwicklung im Präsidialdepartement: Zwischen 1. Juni 2021 und 1. Juni 2022 hat sich die Anzahl leer stehender Wohnungen im Kanton Basel-Stadt leicht erhöht, nämlich von 1235 auf 1328. «Die Gründe für den Anstieg liegen in der ab Mitte 2021 gesteigerten Bautätigkeit und dem leicht abgeschwächten Bevölkerungswachstum», heisst es aus dem Basler Rathaus. Die für die Definition der Wohnungsnot massgebende Leerstandsquote liegt nun bei 1,17 Prozent – und damit noch klar unter der Schwelle von 1,5 Prozent.

Auffällig ist: Es sind durchschnittlich deutlich mehr kleinere Wohnungen (1- und 2-Zimmer) zu haben als grössere. Bei 4-, 5- und 6-Zimmer-Wohnungen liegt die Leerstandsquote klar darunter, nämlich bei 0,4, beziehungsweise 0,5 Prozent. Am meisten freie Wohnungen gibt es in den Quartieren Vorstädte und Altstadt Grossbasel. Wer im Wettstein-, im Bachletten- oder im Hirzbrunnen-Quartier eine Wohnung sucht, wird es dagegen deutlich schwerer haben. In diesen drei Vierteln liegt die Quote zwischen 0,5 und 0,6 Prozent.

Gewerbeflächen nicht mehr so gefragt

Bei den Büroräumlichkeiten zeichnet sich ein beunruhigender Trend ab: Die Leerstandsfläche bei Geschäftsräumlichkeiten stieg innerhalb eines Jahres um neun Prozent auf 202'000 Quadratmeter an, im Landkanton nahm sie dagegen deutlich ab. Die Abteilung Stadtentwicklung präzisiert dazu: «Die Veränderungen im Stadtkanton sind hauptsächlich auf gestiegene Leerstände bei den Gewerbeflächen zurückzuführen.» Der Leerstand bei den Büroflächen sei dagegen zurückgegangen.