Stadtentwicklung Die Klybeckinsel wird für 275 Millionen von der Hafenbahn befreit Der Bund spurt bei der Hafenbahn auf die teure Basler Lösung ein. Das soll sich jedoch mit der Bebauung der Klybeckinsel rechnen, meint Finanzdirektorin Tanja Soland.

Die Hafenbahn schneidet heute das Klybeck vom Rheinufer ab. Bild: Kenneth Nars

Die Kehrtwende könnte nicht offenkundiger sein. Im Sommer 2021 schrieb Peter Füglistaler, der Direktor des Bundesamts für Verkehr, einen verfassten Brandbrief an die Basler Regierung. Es sei «bedauernswert», dass Basel-Stadt die Weiterentwicklung der Hafenbahn ohne Abstimmung mit dem Bund vorantreibe. Die vorgeschlagene Lösung stehe zudem den verkehrspolitischen Erwartungen für eine verbesserte Einbindung der Rheinschifffahrt in die Logistikketten «diametral entgegen». Doch genau diese Lösung soll nun umgesetzt werden.

Gleich drei Basler Regierungsmitglieder sitzen 19 Monate später neben Füglistaler vor den Medien, um diesen beteuern zu lassen, die gefundene Lösung beruhe auf einer «sehr, sehr guten Zusammenarbeit», die «sehr, sehr konstruktiv» verlaufen sei. Im direkten Gespräch sagt der Amtsdirektor des Bundes: «Wenn wir bei den Nutzungskonflikten keine Kompromisse finden, können wir nichts mehr realisieren.»

Hafen und Gateway Basel Nord sind nun entkoppelt

Die Hafenbahn ist der grosse Bremsklotz in der Basler Hafenentwicklung. Sein Gleisfeld ragt weit auf die Klybeckinsel und macht diese zur urban zwischengenutzten Brache. Erst nach einer Verlegung kann die Stadt bis zum Rheinufer wachsen. Doch diese ist kompliziert.

Zunächst hätte das Gleisfeld der Hafenbahn hinter die Autobahn zum geplanten Hafenbecken 3 verlegt werden sollen. Doch eigentumsrechtliche Hürden sowie vor allem der drohende Widerstand der Naturschützer machten die naheliegende zur kaum realisierbaren Lösung.

Das neue Netz der Hafenbahn in Basel Let / bz Zeitung für die Region

Basel-Stadt entwickelte daraufhin im Alleingang eine Variante, bei der ein Gleisfeld südlich und entlang des Hafenbecken 2 Abhilfe schaffen sollte. Dies widerstrebte jedoch dem Bund, da keine Synergien mehr mit dem geplanten trimodalen Umschlagplatz Gateway Basel Nord erkennbar sind. Zudem können die Hafenbecken 1 und 2 lediglich noch mit der halben Zuglänge bedient werden. Für die ganze Zuglänge müsste weiter der Auslauf auf der Klybeckinsel genutzt werden können. Deshalb reagierte Füglister zunächst erbost.

Die Abstriche nimmt das BAV mittlerweile nun in Kauf und spricht davon, die Ansprüche an eine «funktionierende Hafenbahn» würden erfüllt. Dies fällt der Bundesbehörde insofern leicht, dass damit zumindest für eines der vielen Probleme, die weiterhin mit dem Basler Hafenausbau verbunden sind, vom Tisch ist und der Stadt-Kanton dafür die erheblichen Kosten übernimmt.

Der Kostenrahmen hat sich seit 2015 verdreifacht

Eine erste Grobkostenschätzung geht von 275 Millionen Franken aus, die von Basel-Stadt für eine Hafenbahnverlagerung aufgeworfen werden müssen. Zum Vergleich: In einer detaillierten Variantenstudie aus dem Jahr 2015 ist die damals teuerste Variante mit 90 Millionen Franken ausgewiesen worden.

Was das nun gewählte Modell besonders teuer macht, sind die Auswirkungen auf die benachbarte Kläranlage der ProRheno und einer Grossanlage des Gasverbunds Mittelland (GVM). Auf deren Land soll das Gleisfeld zu einem grösseren Teil entstehen. Den staatsnahen Betrieben soll deshalb Land für 25 Millionen Franken abgekauft werden. Mehr noch: Der Kanton muss auch den Umbau derer Anlagen in Höhe von 75 Millionen Franken finanzieren. Dazu sprengen auch die eigentlichen Verlagerungskosten der Hafenbahn mit 167 Millionen Franken den bisher geltenden Kostenrahmen.

Tanja Soland verspricht sozialverträgliche Rendite

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) hat die Aufgabe übernommen, den sicheren Ausgaben mögliche Einnahmen gegenüberzustellen. Wenn mit der Verlagerung die Klybeckinsel für eine Wohnnutzung frei werde, steige der Landwert um 230 Millionen. Der Betrag ist hoch, selbst wenn er nur einen Bilanzwert spiegelt. Doch dazu kämen wohl noch jährlich 60 Millionen Franken an zusätzlichen Steuereinnahmen von künftigen Bewohnern der Klybeckinsel. Zur Beruhigung der eigenen politischen Klientel fügt sie bei, dass dieser Betrag auch mit genossenschaftlichem Wohnungsbau und mit «Verzicht auf Höhe und Verdichtung» erreicht werden könne.

Bis zum Einzug der neuen Stadtbewohner wird es allerdings noch Jahre dauern. Erst in zehn Jahren soll der Umbau der Hafenbahn abgeschlossen werden. Selbst bis das definitive Preisschild gemalt sein wird, dauert es noch. In diesem Jahr will die Regierung dazu einen Projektierungskredit beantragen und 2025 in einem Ratschlag das definitive Kreditbegehren stellen. Dann zeigt sich, ob die 275 Millionen Franken reichen werden.