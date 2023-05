Stadtentwicklung Ein Verein mit Vision: «Lebendige Rheingasse» will die Kleinbasler Meile zum hippen Mini-Quartier machen Der Verein will die Rheingasse aufwerten. Das soll durch Events aller Art, aber auch durch Vermittlungsarbeit passieren. Dafür hat er beim Stadtbelebungsfonds ein Gesuch von 250’000 Franken eingereicht. Am Donnerstagabend geben die Mitglieder Einblick in ihre Ideen.

Der Verein setzt sich für die verschiedenen Interessen in und um die Rheingasse ein. Bild: Roland Schmid

«Es soll Leben entstehen in der Rheingasse. Leben braucht Freiräume und Menschen, die sich begegnen»: So heisst es im Kurzfilm, den der Verein Lebendige Rheingasse beim Basler Stadtbelebungsfonds eingereicht hat. 250’000 Franken für die Jahre 2024 bis 2026 hat er beantragt, um die Kleinbasler Meile sowie den Raum rund um die Rheingasse zu beleben. Das soll mit Kunstanlässen, Märkten und Konzerten passieren. Alles jeweils von den Anwohnenden inspiriert, verspricht der Verein.

Mathias F. Böhm ist Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel und Beisitzer des Vereins Lebendige Rheingasse. Böhm hat gemeinsam mit der Stiftung Habitat, der Krafft Gruppe und Niklaus Hofmann von «Freiraum Organisation» Ideen für die Rheingasse entwickelt. «Mitglieder des Vereins sind die Liegenschaftseigentümer. Das war eine bewusste Entscheidung, denn so können die, welche Eigentum an der Rheingasse besitzen, direkt Einfluss nehmen und aktiv gestalten», sagt er. Der Verein sieht sich somit als koordinatives Gremium, das Vermittlungsarbeit leistet, wenn es um Entwicklung in der Rheingasse geht.

Konkrete Ideen gibt es, zurzeit aber noch keine geplanten Umsetzungen. Das ist bewusst so, sagt Böhm: «Die Rheingasse ist im Wandel, es stehen einige Baustellen, Sanierungen und die Erneuerung der Strasse bevor. Jetzt fixe Anlässe zu planen, wäre am Ziel vorbei.» Und das Ziel sei es eben, die verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenzubringen, sagt Böhm. So können auch Leerräume, die durch Sanierungen entstehen, vorübergehend bespielt werden.

Verzögerte Bauarbeiten und Diskussionen um das Leben in der Rheingasse

Diskussionen rund um die Gasse gibt es genügend. Beispielsweise Verzögerungen bei Sanierungsarbeiten, wie beim Gebäude des «Schwarzen Bären». Die Liegenschaft wurde 2019 durch einen Brand schwer beschädigt, und ein Ende der Baustelle ist noch nicht in Sicht. Zudem bekommt die Rheingasse einen neuen Boden, und auch hier sollten die Bauarbeiten eigentlich im Jahr 2022 beginnen.

Immerhin: In den kommenden Monaten werde der Bauablauf erarbeitet, sagte der Sprecher des Baudepartements, Daniel Hofer, bereits gegenüber der bz. Anschliessend werde der Bau in Auftrag gegeben. Die Umgestaltung erfolgt im Rahmen von notwendigen Leitungssanierungen.

Ebenso bemerkenswert ist die Debatte um ein idyllisches Plätzchen im Kleinbasel. Konkret geht es um die Fläche rund um das Amt für Wirtschaft und Arbeit zwischen Rhein- und Utengasse. Alt-SP-Grossrat Sebastian Kölliker möchte die Umgebung des Gebäudes aufwerten, dies sorgte im Grossen Rat für viel Diskussionsstoff. Der Vorstoss wurde vergangene Woche angenommen.

Ein Verein nur für die Rheingasse

Und schliesslich sind sich die Anwohnenden auch nicht einig, wie die Rheingasse gestaltet sein soll: Einige wollen die zentral am Rhein gelegene Flaniermeile mit ihren Hotels und Lokalen möglichst ruhig halten, andere streben nach möglichst viel Leben.

Und hier sieht sich der Verein offenbar in der Verantwortung. Zwischen all diesen Akteuren und Akteurinnen zu vermitteln. Somit ist «Lebendige Rheingasse» der erste Verein, der sich ganzheitlich der Rheingasse widmet und damit versucht, ein Miniatur-Quartier zu erschaffen.