Stadtentwicklung «Grüne Lungen der Stadtquartiere»: Regierung will Basler Innenhöfe besser schützen Wer den Innenhof einer Basler Blockrandbebauung mit weiteren Liegenschaften oder Wohneinheiten auffüllen will, soll es in Basel künftig schwerer haben. Dafür sollen Dachaufstockungen und Balkonanbauten begünstigt werden.

Das Gundeldinger-Quartier steht beispielhaft für Blockrandbebauungen in Basel-Stadt. Die Innenhöfe sind teils begrünt, teils bebaut. Bild: Andreas Schwald

Blockrandbebauungen gehören zu Basler Quartieren wie der Suchverkehr zu Parkplätzen. Das Gundeldinger-Quartier zum Beispiel besteht zu grossen Teilen aus solchen Blockrandbebauungen, deren grosse Innenhöfe oft auch üppig begrünt sind. Diese Innenhöfe bezeichnet die Basler Regierung entsprechend als «die grünen Lungen der dicht bebauten Quartiere». Jetzt will sie mit einer Teilrevision des Bau- und Planungsgesetzes diese Innenhöfe besser schützen.

Tatsächlich entwickelte sich in der Vergangenheit zudem die Tendenz, diese Innenhöfe im Sinne der Verdichtung mit weiteren Liegenschaften zu überbauen. Ebenso beispielhaft sind im Gundeldinger-Quartier in den letzten Jahren mehrere solche Innenhof-Überbauungen beziehungsweise Aufstockungen von bestehenden Gebäuden vonstatten gegangen.

Schneller und einfacher Dächer aufstocken – ausser in Innenhöfen

Mit dem Klimawandel nehme die Bedeutung der Innenhöfe weiter zu, argumentiert die Regierung. «Ziel ist es, das Bau- und Planungsgesetz so anzupassen, dass die Innenhöfe von der Bautätigkeit entlastet und gleichzeitig die Qualität des Blockrands gestärkt werden», schreibt die Regierung. Sie schlägt deshalb nun vor: Den Lichteinfallswinkel strassenseitig zu lockern, womit bei engen Strassen etwas höher gebaut werden kann, die minimale Bautiefe im Blockrand zu vereinfachen, womit auch bei ganz kleinen Parzellen 12 Meter tief gebaut werden kann, und bestehende Baulücken in Ecklagen zu schützen.

Blick auf eine verdichtete Blockrandbebauung beim Bahnhof SBB. Bild: Andreas Schwald

Gleichzeitig will die Regierung Vereinfachungen umsetzen, damit Dachaufstocken sowie Balkonanbauten und Liftanbauten leichter fallen – allerdings mit Vorbehalt für besagte Innenhöfe: in den «dichten Zonen 4 und 5a» würden auf Hofbebauungen keine Dachgeschosse mehr zulässig sein. Dafür könnten mit den Vereinfachungen künftig zum Beispiel auch auf kleinen Parzellen und an engen Strassen Gebäude aufgestockt oder Lifte und Balkone angebaut werden.

Auch Riehener Ortsbild wird besser geschützt

Was die Dachgeschosse betrifft, ist nicht nur ein Ausbau der Möglichkeiten, sondern auch ein Abbau vorgesehen: In den Innerstadtzonen 5 und 6 sollen neu zwei Dachgeschosse möglich sein, analog der anderen Zonen. In den niedrigen Zonen 2 und 2a jedoch soll wieder nur ein Dachgeschoss zulässig sein. Letztere bezieht sich vor allem auf die Basler Landgemeinde Riehen: «Dort haben die seit 2015 gelockerten Dachvorschriften in einigen Fällen zu für das Ortsbild unerwünschter Gestaltung von Häusern geführt.»

Insbesondere der Riehener Punkt sei bei der Vernehmlassung Anfang 2021 kontrovers diskutiert worden, teilt die Regierung weiter mit. Sie reagierte unter anderem mit dem Lichteinfall aber auch auf Kritik des Bundes Schweizerischer Architekten (BSA). Grundsätzlich sah sie jedoch keinen Anlass zur vertieften Überarbeitung und schickt nun ihren Vorschlag mit den aktuellen Anpassungen an den Grossen Rat.