Stadtentwicklung Güterbahnhof Wolf: Neue Velobrücke über die Gleise soll bereits 2028 stehen Auf dem Basler Transformationsareal Wolf entstehen in den nächsten Jahren Wohnungen für 1200 Menschen. Zur Erschliessung des Areals ist eine neue Fussgänger- und Velobrücke über das Gleisfeld der SBB nötig. Diese soll nun planerisch vorgezogen werden.

Blick über den Güterbahnhof Wolf in Richtung Stadion St.-Jakob-Park. Erich Meyer (13. Juli 2018)

Das Areal Wolf, das heute vor allem Logistiknutzungen dient, soll in ein gemischt genutztes Wohn- und Gewerbegebiet mit geschätzt 1200 neuen Einwohnenden und 1000 Arbeitsplätzen transformiert werden. Die grossrätliche Bau- und Raumplanungskommission (BRK) hat nun ihren Bericht zu den Plänen publiziert. Dieser enthält neben viel Zustimmung auch eine unmissverständliche Forderung: So soll die Fussgänger- und Velobrücke über den Güterbahnhof Wolf planerisch vorgezogen und bis zum Bezug der ersten Neubauten 2028 realisiert werden.

Kürzerer Schulweg dank Fussgängerbrücke

Die neue Brücke verbindet das Wolf-Areal mit dem Naherholungsgebiet im Bereich des Wolfgottesackers sowie der geplanten Schule am Walkeweg. Ohne direkte Verbindung über das Gleisfeld der SBB müssten die Schulkinder den langen und viel befahrenen Weg über die Münchensteinerstrasse nehmen, kritisiert die BRK. Auch sei die Brücke für eine direkte Anbindung an die S-Bahn-Haltestelle Dreispitz nötig. Die Fuss- und Velobrücke wird zwischen 200 und 240 Meter lang und kostet laut Schätzungen der SBB rund 30 Millionen Franken. Bisher war sie bloss als Vororientierung in den Plänen enthalten. Das soll sich mit der Kommissionsmotion der BRK ändern, die nun in den Grossen Rat kommt.

Auf Visualisierungen ist die Fussgängerbrücke zwischen Areal Wolf und Wolfgottesacker/Dreispitz bereits eingezeichnet. Visualisierung: SBB

Die BRK hat im Bebauungsplan zudem festgehalten, dass mindestens ein Drittel des neu erstellten Wohnraums preisgünstig sein muss. Die gleiche Vorgabe gilt für die geplanten Kleingewerbeflächen.