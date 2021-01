Stadtentwicklung Kanton Basel-Stadt setzt Überbauung von Innenhöfen einen kleinen Riegel An den Blockrändern sollen dafür mehr Möglichkeiten entstehen. Die Aufstockung von Gebäuden soll in Zukunft einfacher werden.

Begehrte Wohn- und Investitionslage: Innenhöfe in Basel

(hier: Allschwilerstrasse 103).

Bild: Nicole Nars-Zimmer (Archiv)

Seit rund 20 Jahren erfreuen sich neue Überbauungen von Innenhöfen in Basel grosser Beliebtheit – bei Architekten und Investoren, in vielen Fällen deutlich weniger bei den Bewohnern und Eigentümern der umliegenden Liegenschaften. Einst grüne oder lediglich mit kleinen Gewerbebauten besetzte Höfe werden nach Massgabe der inneren Verdichtung der Stadt zugebaut. Mit einer Gesetzesänderung im Jahr 2000 hatte der Kanton diese Entwicklung bewusst gefördert.

Dieser Trend soll nun umgekehrt werden. Wie die basel-städtische Regierung gestern bekanntgab, soll das Bau- und Planungsgesetz dahingehend abgeändert werden, dass künftige neue Bauten in Innenhöfen in ihrer Höhe und Fläche eingeschränkt werden. Dies soll Bauherren und Investoren davon abschrecken, solche Projekte aufgrund der zu erwartenden geringeren Rendite überhaupt erst in Angriff zu nehmen.

Das Strassenbild soll schöner werden

Im Gegenzug soll die Verdichtung an den Blockrändern selbst gefördert werden. Neu soll der Lichteinfallswinkel, der in vielen Fällen der Aufstockung von bestehenden Gebäuden einen Riegel schiebt, gelockert werden. Dadurch ist eine Erhöhung der Gebäude im Verhältnis zur Strassenbreite eher möglich als bis anhin. Die Behörden erhoffen sich als visuellen Nebeneffekt, dass oft sehr uneinheitlich hohe Strassenzüge im Erscheinungsbild etwas «ruhiger» werden. Gleichzeitig sollen Gebäude am Blockrand neu mindestens zwölf Meter tief sein (bisher: mindestens zehn Meter). Dies würde laut der Regierung grosszügigere Wohnungen ermöglichen, neue Balkonanbauten im Innenhof oder auch der Anbau eines Lifts.

Laut Marc Février, dem zuständigen Projektleiter in der Abteilung Städtebau & Architektur im Bau- und Verkehrsdepartement, erwartet der Kanton durch diese Massnahmen innerhalb der bestehenden Stadtstrukturen weiter eine massvolle Verdichtung. Die grossen Entwicklungsschübe erhofft man sich hingegen von Zonenplanrevisionen und den grossen Transformationsarealen wie dem Klybeck.

In Architektenkreisen wird die nun zur Vernehmlassung stehende Gesetzesänderung grundsätzlich begrüsst. Simon Frommenwiler, Vorsitzender der Ortsgruppe Basel des Bundes Schweizer Architekten (BSA), findet, mit der Änderung schlage man in Basel die richtige Richtung ein. Er könne nach einer ersten Durchsicht die Konsequenzen nicht im Detail abschätzen. «Es ist aber auf jeden Fall begrüssenswert, wenn bestehende Gebäude aufgestockt werden können und die Stadt damit nachverdichtet werden kann, ohne weiteren Boden zu versiegeln», sagt Frommenwiler zur bz.