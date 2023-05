Stadtentwicklung Obwohl es ein «Papiertiger ohne Zähne» sei: Grosser Rat nimmt neues Partizipationsgesetz an Der Grosse Rat hat einem neuen Partizipationsgesetz zugestimmt. Es soll Klarheit darüber schaffen, wie und in welcher Form die Quartierbevölkerung bei Veränderungen und Bauvorhaben des Kantons mitreden darf.

Geht es darum, Areale zu planen, versucht der Kanton, die Quartierbevölkerung miteinzubeziehen. Auf dem Bild: Klybeck Plus Luftbild der Rheinpromenade. Bild: zvg

In Basel werden Anwohnende mit ihren Ideen und Forderungen in die Planung im öffentlichen Raum einbezogen. Verankert ist diese Mitwirkung in der baselstädtischen Kantonsverfassung. Paragraf 55 besagt: «Der Staat bezieht die Quartierbevölkerung in seine Meinungs- und Willensbildung ein, sofern ihre Belange besonders betroffen sind.»

Was «besonders» betroffen ist, bleibt unklar, genauso, wie ein Quartier genau definiert wird. Klarheit und Transparenz schaffen soll nun ein neues Gesetz. Dieses wurde am Mittwoch vom Grossen Rat mit 59 zu 32 Stimmen angenommen.

Klarheit durch Klärung verschiedener Begriffe

Künftig soll es zwei Arten von Teilnahme der Quartierbevölkerung bei Veränderungen im öffentlichen Raum geben. Unterschieden wird zwischen einer Anhörung und einer weiterführenden Partizipation. Bei einer Anhörung stellt die zuständige Behörde ein Vorhaben vor und die Quartierbevölkerung bringt Anliegen ein. Bei einer weiterführenden Mitwirkung können im Rahmen eines Austauschprozesses Begehren eingebracht werden.

Eine weiterführende Partizipation wird etwa dann zum Thema, wenn es um Vorhaben wie Arealentwicklungen oder die Veränderung von öffentlichen Plätzen geht. Die zuständige Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) fordert in ihrem Vorschlag zudem, dass die Behörden den Entscheid, ob und in welcher Form eine Partizipation stattfindet, schriftlich bekannt geben.

Ein unnötiges «Frustrationsförderungsgesetz»

Das Parlament war sich an seiner Sitzung uneinig. So sprachen die Bürgerlichen von einem unnötigen Papiertiger ohne Zähne: «Was nicht kaputt ist, muss nicht repariert werden», fand FDP-Grossrat David Jenny. Bruno Lötscher (Mitte/EVP) gab zu bedenken:

«Es werden Erwartungen geweckt, auf die nicht eingegangen werden kann.»

Man solle aufhören, der Bevölkerung Erwartungen vorzugaukeln, die nicht umsetzbar seien, sagte Stefan Suter (SVP) und nannte das Partizipationsgesetz gar ein «Frustrationsförderungsgesetz». Er sprach damit einen Absatz an, bei dem festgeschrieben ist, dass kein Anspruch auf Berücksichtigung der Anliegen bestünde. Dazu sagte GLP-Grossrätin Claudia Baumgartner: «Frust kann das neue Gesetz nicht verhindern. Aber es zeigt klar auf, was im Rahmen einer Mitwirkung möglich ist».

Verbesserung entsteht durch Mitwirken der Bevölkerung

«Wir schaffen mit diesem Gesetz keine echte Partizipation», sagte Thomas Gander (SP). Aber: Mitbestimmung und Mitwirkung seien zwar heikle Begriffe, man müsse jedoch beachten, was mit einer Partizipation erreicht werde: «Die Projekte des Kantons sollen durch Mitwirkung verbessert werden».

GAB-Grossrat Nicola Goepfert sieht das neue Gesetz als Wertschätzung gegenüber engagierten Personen, die bei der Weiterentwicklung Basels mitwirken wollen. Lisa Mathys (SP) konnte die Bedenken der Bürgerlichen nicht nachvollziehen: «Wieso haben Sie solche Angst vor einer Scheinpartizipation? Die Bevölkerung freut sich, wenn sie mitwirken kann.»