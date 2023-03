Stadtentwicklung Streit um Basler Klybeck-Areal: Nun mischen sich die Grünliberalen ein GLP-Grossrat David Wüest-Rudin schlägt sich auf die Seite der Investorinnen und versucht, zu ihrem Vorteil auf den Gegenvorschlag zur Initiative «Basel baut Zukunft» einzuwirken.

Der Abriss dieser Gebäude durch die Investorin Rhystadt verschärfte erneut den Streit um die Zukunft des Klybeck-Areals. Bild: Roland Schmid

Seit Jahren streiten die Investorinnen Rhystadt und Swiss Life mit den Initianten von «Basel baut Zukunft» über die Transformation des Klybeck-Areals. Konkret geht es darum, wie viel preisgünstiger neuer Wohnraum auf dem Areal angeboten werden muss. Die Initiative fordert 50 Prozent der Gesamtfläche zu gemeinnütziger Kostenmiete.

Die Grundstückseigentümerinnen wollen das nicht schlucken und drohen mit Rückzug, sollte die Initiative durchkommen. Derweil arbeitet die Regierung fieberhaft an einem Gegenvorschlag – im Juni 2023 läuft ihre zweite Verlängerung ab.

Der Gegenvorschlag soll im Sinne der Investorinnen entschärft werden

Nun mischt sich GLP-Grossrat David Wüest-Rudin in die Diskussion ein und will in einer Interpellation vom Regierungsrat wissen, ob er dazu bereit wäre, im Gegenvorschlag das «Modell Kostenmiete explizit unabhängig von einer gemeinnützigen Trägerschaft» aufzunehmen. Denn das würde bedeuten, dass kommerzielle Anbieter ebenfalls die Trägerschaft übernehmen können.

Ausserdem schlägt Wüest-Rudin vor, die Prozentanteile für preisgünstige beziehungsweise gemeinnützige Mietangebote lediglich auf die Bruttogeschossflächen des Wohnens statt auch auf die Gewerbefläche beziehen, wie das die Initianten vorsehen. Sollten sie sich durchsetzen, wäre eine verfassungsrechtliche Ergänzung notwendig, die preisgünstigen Wohnraum als gemeinnützig definieren würde. Und das ist der grosse Zankapfel in der ganzen Diskussion.

Die Regierung hält sich zu den aktuellen Abklärungen bedeckt

Wüest-Rudin schlägt sich argumentativ auf die Seite der Grundeigentümerinnen: Diese litten bereits unter einem erhöhten Anlagerisiko bei schwindendem wirtschaftlichem Spielraum. Ausserdem, so die Logik des GLP-Grossrats, drohe das ganze Projekt zu scheitern, sollten sich die Investorinnen zurückziehen. Und dann entstünde nicht der neue Wohnraum, der dringend benötigt werde, um den allgemeinen Mietpreisdruck zu senken.

Die Regierung geht in ihrer Antwort auf Wüest-Rudins Ausführungen in dieser Angelegenheit nicht ein. Sie verweist lediglich auf den kantonalen Richtplan, nach dem auf Transformationsarealen künftig insgesamt mindestens ein Drittel des neu geschaffenen Wohnraums preisgünstig sein müsse, und schreibt weiter: «Wie der preisgünstige Wohnraum definiert wird und wie er mit der Kostenmiete und dem gemeinnützigen Wohnraum zusammenspielt, ist Gegenstand der aktuellen Abklärungen.»