Stadtklima Mobile Massnahmen zum Hitzeschutz: 200 Sonnenschirme und 100 Baumtöpfe machen in Basel die Runde Auch in Basel wird es immer heisser. Die Regierung legt nun ein Hitzeschutz-Paket vor. Dies im Rahmen des vor zwei Jahren beschlossenen Stadtklimakonzepts. Kosten vorerst: 9,4 Millionen Franken.

Susanne Fischer, Projektleiterin Städtebau und Architektur (links) und Regierungsrätin Esther Keller, Vorsteherin Bau- und Verkehrsdepartement (rechts) vor dem «grünen Zimmer». Bild: Kenneth Nars

Genau zwei Jahre ist es her, seit der Basler Regierungsrat das Stadtklimakonzept beschlossen hat. Dieses zeigt etwa auf, in welchen Gebieten der Stadt die Hitze am grössten ist und wo Massnahmen, um dieser entgegenzuwirken, notwendig sind. Fokusgebiete sind unter anderem St. Johann, Matthäus, Klybeck und Gundeldingen. Aber auch das Stadtzentrum und Gebiete der Gemeinde Riehen sind besonders belastet von der Hitze.

Nun beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat 9,4 Millionen Franken für den Hitzeschutz in der Stadt. In diesem Betrag inbegriffen sind die Beschaffung, der Unterhalt und das Personal für mobile und dauerhafte Massnahmen. 6,4 Millionen Franken des beantragten Geldes sollen aus dem Mehrwertabgabefonds bestritten werden.

Als Ergänzung zu bereits laufenden Entsiegelungen und Begrünungen sollen insgesamt 80 heisse und viel besuchte Plätze, wo Baumpflanzungen nicht oder nur bedingt möglich sind, mit mobilen Elementen beschattet und begrünt werden. Passend dazu fand die Medieninformation des Bau- und Verkehrsdepartements am Mittwoch auf dem Wettsteinplatz beim sogenannten mobilen grünen Zimmer statt. Dieses bot eine schöne Kulisse, der Schatten war allerdings überschaubar.

Für Orte, wo dauerhafte Begrünung nicht oder schlecht möglich ist

Baudirektorin Esther Keller (GLP) informierte über die geplanten Massnahmen. So sollen weiter vermehrt Fassaden von kantonalen Gebäuden begrünt und mehr Flächen nach dem «Schwamm-Stadt-Prinzip» entsiegelt werden. Weiter will der Kanton Anreize entwickeln, «damit auch Private, Firmen und Institutionen ihre Grundstücke mehr bepflanzen und entsiegeln». Dieses Massnahmenpaket ist Teil der Umsetzung des beschlossenen Stadtklimakonzepts.

Das grüne Zimmer beim Wettsteinplatz. Bild: Kenneth Nars

Ausgewählt worden für die angedachten mobilen Elemente seien Orte, an denen dauerhafte Begrünung und Beschattung mit Bäumen aufgrund von Infrastrukturen wie unterirdische Leitungen oder wegen regelmässig stattfindender Anlässe nicht oder nur beschränkt möglich ist, wie Keller erläuterte.

Konkret werden 200 Sonnenschirme, 100 Baumtöpfe mit und ohne umlaufende Sitzbank sowie 15 Sitzbänke mit Rabatten und Pergola und 9 Sprühnebelverdichter installiert. Diese sollen zwecks lukrativerer Bewässerung in der Nähe von bestehendem Grün platziert werden. Und: «Die Bäume bleiben für drei Jahre in den Töpfen, danach werden sie an einen definitiven Standort gepflanzt», sagte Keller.

An vierzehn besonders stark besuchten Orten wie dem Barfüsserplatz, dem Marktplatz oder dem Claraplatz soll eine Kombination der Elemente zum Einsatz kommen. Die Sonnenschirme und Baumtöpfe werden jeweils nach drei Jahren in andere Quartiere verschoben, damit möglichst viele Orte profitieren. Vorgesehen sind Standorte vom Biozentrum über den St.-Johanns-Rheinweg bis zum Wiesenplatz. Während die jeweiligen Elemente in den Quartieren stehen, wird mittels Veranstaltungen der Dialog mit der Bevölkerung zwecks Sensibilisierung gesucht.

Nach zehn Jahren wird über eine Fortführung entschieden

Die angedachten dauerhaften Massnahmen wie Begrünungen würden mehr Zeit in Anspruch nehmen und sollen deshalb von den mobilen Massnahmen ergänzt werden, wie Susanne Fischer, Projektleiterin Städtebau und Architektur beim Bau- und Verkehrsdepartement, sagte.

Diese mobilen Projekte laufen während der nächsten zehn Jahre. Danach können Regierungsrat und Grosser Rat über eine Fortführung der aktuellen Massnahmen entscheiden. Weitere Massnahmen sollen dann laufend dazukommen. Die Gelder dafür müssten dann auch noch gesprochen werden.

Basel-Stadt stimmt ausserdem bald über zwei Stadtklima-Initiativen ab. Gegenvorschläge dazu wurden letzte Woche vom Grossen Rat abgelehnt. Die «Gute-Luft-Initiative» fordert, dass im Kanton Basel-Stadt jährlich 0,5 Prozent des Strassenraums in Flächen für Grünräume und Bäume umgewandelt wird. Während zehn Jahren sollen 240’000 Quadratmeter umgewandelt werden. Die «Zukunftsinitiative» will im gleichen Zeitraum eine ebenso grosse Fläche des Strassenraums für den Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr umwandeln.