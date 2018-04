Der Kinderumzug der Zürcher Zünfte besticht vor allem durch die Auswahl an historischen Kostümen für die Kleinen und Kleinsten. Man beruft sich auf Tradition, auf rund 900 Jahre Geschichte – und eben Trachten. Ein Maibaum in Basel? Eher ungewöhnlich. Ein Maibaum aber in Zürich? Die Attraktion schlechthin: Mütter drängen sich nach vorne, um ihre Töchter irgendwie noch schnell auf einem Handybild festhalten zu können, während sich die blauen und weissen Bändel um den Stamm wickeln.

Gemeinsam und doch einsam

Der baslerische Kontrapunkt: Das kleine Spiel des Vogel Gryff, das als Inbegriff der Ehrengesellschaften ebenfalls mit alter Gewandung und Uniform auf sich aufmerksam macht. Zwei Städte, deren Gemeinsamkeiten bei diesem Gastauftritt am Sechseläuten so sehr betont wurden, und ein doch ganz anderer Umgang mit Traditionen – dargestellt am Umzug der Jüngsten.

Es ist einer der Höhepunkte der «scheenschte drey Dääg» der «Ziircher», wie es die Basler Regierunspräsidentin am Eröffnungsakt vom Freitag noch gesagt hatte. Am Montag findet der Schlussakt statt, das Sechseläuten, Feiertag in Zürich und grosse Feier der bürgerlichen Vergangenheit der Stadt: Der Umzug der Zünfte mit anschliessendem Verbrennen des Böögg. Der markierte am Sonntag den Schluss des Kinderumzugs und wird heute Montag punkt 18 Uhr von den Erwachsenen auf dem Sechseläutenplatz den Flammen übergeben. Befeiert und befeuert natürlich von Menschen in Trachten.