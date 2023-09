Stadtplanung Im Wirrwarr des Verkehrs: So soll die Haltestelle «Roche» funktionieren Der Basler Regierungsrat hat das Entwicklungskonzept «Stadtraum Solitude» in die Vernehmlassung gegeben. Darin zeigt sich, auf welch grosse Probleme die Stadtentwicklung an dieser Stelle stösst.

Blick auf die Schwarzwaldbrücke/Eisenbahnbrücke. Ganz links oben käme der Zugang der neuen S-Bahn-Station Solitude zu liegen. Bild: Benjamin Wieland

Bereits in sieben Jahren, also ab 2030, sollen S-Bahn-Züge bei der Roche und dem Solitude-Park halten. Dies ist das erklärte Ziel der Verkehrsplaner von Bund, Kanton Basel-Stadt und Deutscher Bahn.

Die Basler Regierung legt nun ein Entwicklungskonzept zur allgemeinen Vernehmlassung vor, welches Möglichkeiten aufzeigt, wie die neue Haltestelle optimal in den Stadtraum eingebunden werden könnte.

Auch die Breite gehört zum Einzugsgebiet

Die Behörden gehen davon aus, dass rund 5'000 Personen, die meisten von ihnen Berufspendler, täglich den künftigen Bahnhof nutzen werden. Dazu erweitern die Planer das Einzugsgebiet der Station Solitude über die Quartiere Erlenmatt, Hirzbrunnen, Wettstein bis zur Breite auf der Grossbasler Seite. Wie die Studienverfasser schreiben, sei der Bau der Haltestelle jedoch «in direkter Verknüpfung zur besseren Erschliessung des Roche-Areals zu sehen». Offensichtlich rechnet man also damit, dass die Roche-Mitarbeitenden nur einen Teil des geplanten Passagieraufkommens ausmachen werden.

Einzugsgebiet der Haltestelle Solitude und Entwicklungen im Umfeld. Grafik: Kanton BS

Die Haltestelle wird sich zunächst über etwas mehr als 200 Meter Länge erstrecken, in einem zweiten Schritt (Endausbau) schliesslich auf mehr als 300 Meter. Dies verkürzt vor allem die Distanz zum Badischen Bahnhof massiv. Dieser ist «nur gerade 900 Meter» entfernt, wie es im Entwicklungskonzept heisst.

Die Hochrheinlinie wiederum, die in Richtung Grenzach fährt oder von dort kommt, macht ihren Bogen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Station bei der Solitude und bildet mit der Grenzacherstrasse eine Art «Gleisdreieck». Für Pendlerinnen und Pendler aus dem Gebiet Hochrhein ergibt sich eine Verbindung zur Roche weiterhin aber nur via Badischer Bahnhof.

Neue Fussverbindung geplant

Die städtebauliche Gemengelage am Kleinbasler Kopf der Schwarzwaldbrücke ist mit Bahn, National- und Lokalstrasse sowie Velo- und Fussgängerverbindungen alles andere als übersichtlich. Diese Komplexität bildet den Kern des Entwicklungskonzepts.

Die Machbarkeitsstudie der Deutschen Bahn habe gezeigt, «dass die Haltestelle grundsätzlich machbar ist, jedoch nur mit einschneidenden bahntechnischen Anpassungen». Dies gelte sowohl für die Haltestelle selbst, wie auch für den zu realisierenden Zugang im südlichen Bereich, also beim Brückenkopf. Geplant werden nun ein Zugang Grenzacherstrasse und ein Zugang Rheinbord. Dies wiederum bedingt eine Erneuerung und Entflechtung der Verkehrsströme und die Schaffung von Veloparkings.

Insbesondere von der Aufwertung der Grenzacherstrasse durch den Roche-Campus erwarten sich die Stadtplaner eine Entschärfung der engen Passagen rund um den künftigen Zugang Rheinbord: Je mehr Velofahrende die Grenzacherstrasse benützen, umso ungefährlicher werden die engen Wege am Rheinbord. Geprüft werden soll ausserdem eine zusätzliche Fusswegverbindung am Brückenkopf. Sie soll rheinseitig erfolgen, also ungefähr dort, wo sich heute das Ende des kleinen Badestrands befindet, und unterhalb der privaten Gärten auf der Rankhof-Seite der Brücke weitergeführt werden.