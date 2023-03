Stadtplanung Weg frei für einen autofreien Barfüsserplatz: Grosser Rat spricht 1,4 Millionen Franken Die Umgestaltungspläne für den Barfüsserplatz wurden vom Parlament mit überwältigender Mehrheit angenommen. Damit wurden 1,4 Millionen Franken für Wettbewerb und Pilotprojekt gesprochen. Ziel ist ein autofreier und begrünter Platz.

Joel Thüring (SVP) forderte schon 2020 in einem Anzug einen attraktiveren Barfüsserplatz. Dieser wurde heute als erledigt abgeschrieben. Archiv: Juri Junkov

Der Barfüsserplatz ist in seiner am Autoverkehr ausgerichteten Gestaltung nicht mehr zeitgemäss und soll deshalb von einem Durchgangsort zu einem zentralen Stadtplatz umgestaltet werden. Darin sind sich sowohl Regierungsrat als auch die beratende Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) einig.

In ihrem Bericht vom 1. Februar empfiehlt die Uvek dem Grossen Rat daher auch, die von der Regierung veranschlagten Ausgaben von 1,4 Millionen Franken zu bewilligen. Diese sind für einen offenen Wettbewerb sowie ein darauf aufbauendes, dreijähriges Vorprojekt vorgesehen. Ziel ist es, den Platz autofrei und möglichst grün zu gestalten, während er gleichzeitig weiter für diverse Veranstaltungen genutzt werden kann.

Diese Pläne hat der Grosse Rat am Mittwoch mit 88 Ja-Stimmen befürwortet. Aus den Fraktionen meldeten sich lediglich Joel Thüring (SVP) und Brigitte Kühne (GLP) zu Wort. Thüring betonte die Bedeutung der Gastronomie für die Belebung des Platzes, welcher er mehr Raum zur Aussenbestuhlung zugestehen möchte. Kühne legt besonderen Wert auf die Begrünung und Entsiegelung, bei der das «Maximum» erreicht werden müsse.

Autos sind künftig am Barfüsserplatz nicht mehr erlaubt

Sollten die Pläne wie vorgeschlagen umgesetzt werden, wird es künftig am Barfüsserplatz keine Fahrbahnen mehr geben. Dies, um «mehr Komfort und Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie den Aufenthalt zu schaffen», wie es im Bericht heisst. Künftig sollen nur noch Trams und Velos dort verkehren. Der Taxistand müsste dann in den Steinenberg verschoben werden und Anlieferungen über die Freie Strasse und die Gerbergasse erfolgen.

Hier können die Taxis aktuell noch halten. Bild: Juri Junkov

Auch die Uvek spricht sich für eine Begrünung des stark versiegelten Platzes aus – allerdings ohne dabei eine starke Reduktion der «bespielbaren Fläche» in Kauf nehmen zu wollen. «Es muss im Wettbewerb eine zwingende Vorgabe sein, dass der Platz grüner und entsiegelter wird – aber ohne massgebliche Einschränkung für verschiedene Nutzungen», sagte heute Raphael Fuhrer (GAB).

Denn der Barfüsserplatz solle in der Absicht des Regierungsrates auch ein «Ort für Veranstaltungen mit überregionalem Charakter» bleiben. Aktuell gehören Herbstmesse, Weihnachtsmarkt und verschiedene Musikfestivals zu regelmässig am Platz stattfindenden Veranstaltungen.

Grossveranstaltungen konkurrieren mit Begrünungsplänen

Welche Veranstaltungen künftig auf den Markt- oder Theaterplatz transferiert werden könnten, prüft die Regierung allerdings im Rahmen eines anderen, noch hängigen Geschäfts. Die Uvek kann sich als alternativen Austragungsort für Anlässe mit grossem Platzbedarf nur den Marktplatz vorstellen, gibt zugleich jedoch zu bedenken, dass dieser werktags für den Stadtmarkt reserviert sei. Sollten daher Grossveranstaltungen weiter am Barfüsserplatz stattfinden, sei eine Begrünung ähnlich wie am Petersplatz unrealistisch.

Die Herbstmesse.... Bild: Kenneth Nars ...und der Weihnachtsmarkt bleiben voraussichtlich auf dem Barfi. Bild: Roland Schmid

Auch die mitberatende Bau- und Raumplanungskommission (BRK) steht hinter den Plänen für Wettbewerb und Projektierung der Platzumgestaltung. Jeremy Stephenson (LDP) will den Wettbewerb allerdings möglichst offen und mehrstufig gestalten: «Wir sollten möglichst viele unterschiedliche Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen miteinbeziehen, nicht nur Verkehrsplaner.»

Geplante Velostellplätze sind unumstritten

Weniger kontrovers ist das Thema Veloabstellplätze. Die Uvek plant mit einer unterirdischen Station, die rund 1000 Plätze bieten würde. Sie merkt jedoch an: Damit könne zwar dem Mangel an Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt begegnet werden, «die Anlage wird aber bei weitem nicht ausreichen, um alle Velos unterzubringen».

Der gesamte Umbau des Barfüsserplatzes wird nach derzeitigen Schätzungen der Regierung etwa 20 Millionen Franken kosten und 11 Jahre dauern. Entsprechende Mittel sollen erst in mehreren Jahren, basierend auf dem Vorprojekt, beim Grossen Rat beantragt werden.