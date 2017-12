Der Raum sieht aus wie eine Jugenddisco in der Zivilschutzanlage des örtlichen Schulhauses anfangs der 80er Jahre. Nichts für Klaustrophobiker, aber nicht gänzlich ohne Charme. Auch die Verpflegung ist dem Ambiente angepasst. Die Zeiten sind halt härter geworden. Fürs «Trois Rois» reicht es nicht mehr. Doch das tat der Stimmung am Mittwochabend keinen Abbruch.

Während Doyen Minu Hof hielt, unterhielten sich die auffallend vielen jungen Menschen bestens.

«Who is Who»-Herausgeber und Chefredaktor Fabian Schwarzenbach nannte sie «Influencer», die kommenden Stars also. Auch wenn sie kaum schon zu den «prominentesten Baslern» gehören, wie die Zeitschrift, die es für 15 Franken am Kiosk gibt, vollmundig behauptet. Schwarzenbach hält sein Produkt für durchaus noch zeitgemäss. «Wir machen Instagram halt einfach offline.»

Das in der Steinen gelegene «Soho» gewann dieses Jahr übrigens den Swiss Bar Award in der Kategorie Newcomer. Nur deshalb sind die Gastgeber Laura Herbella und Arton Krasniqi im neuen Heft auch zu finden. Neben altbekannten Gesichtern sind auch dieses Jahr wiederum viele Neuentdeckungen zu machen. Die bz kommt gleich mehrfach vor. Direkt und indirekt. So ist unser neuer Ressortleiter Basel-Stadt, Andreas Schwald, zu finden. Und auch Sekundarschüler Josia Jourdan, der als jüngster Buchkritiker der Schweiz eine Kolumne für die bz schreibt. Oder Andreas Zaugg und David Beisert, die einen Paketroboter entwickelt haben und von der bz schon gross portraitiert wurden.