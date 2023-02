Stadtreinigung Der epische Streit um den Basler Solarpresskübel Die Grossratskommission will Solarkübel, aber in anderem Design, nicht in der Innenstadt – oder doch nicht

Sollen Solarpresskübel flächendeckend kommen? Die Diskussion ist offen Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Der epische Streit um den Basler Solarpresskübel Die Grossratskommission will Solarkübel, aber in anderem Design, nicht in der Innenstadt – oder doch nicht. Christian Mensch In einem sind sich die Mitglieder der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rates weitgehend einig: De Solarpresskübel, die von der Stadtreinigung bisher am Rheinbord aufgestellt wurden, genügen weder den funktionalen Ansprüchen noch dem ästhetischen Empfinden. Sie seien «unansehnlich und mit dem Stadtbild nicht vereinbar».

Dem Ansinnen der Basler Regierung, das Presssystem dennoch mit einer Investition von 5,6 Millionen Franken flächendeckend einzuführen, stimmt die Kommission dennoch zu. Wenn auch nur mit knappmöglichster Mehrheit und zwei Änderungswünschen. Denn nicht von der Hand zu weisen seien die Kosteneinsparungen. Doch dazu später.

Eine Änderung betrifft die Materialität. Die bisher aufgestellten Solarpresskübel seien pulverbeschichtet und nicht aus gebürstetem Edelstahl, wie die alten Eimer. Edelstahl-Kübel würden im Stadtbild zwar noch mehr auffallen, seien aber schöner, meinen die neuen Abfalleimer-Experten. Da sie auch nicht teurer sind, sollen solche angeschafft, dafür an diskreteren Orten platziert werden.

Eine zweite Änderung betrifft die Innenstadt. In diesem Perimeter seien Solarpresskübel definitiv zu hässlich. Deshalb sollten dort weiterhin die alten, Edelstahl-gebürsteten Eimer im Einsatz bleiben. Die Stückzahl der Neubeschaffungen soll von 940 auf 823 reduziert werden, was 700'000 Franken spart.

Die Regierung meint, mit einer flächendeckenden Presskübelstrategie liessen sich jährlich 1,4 Millionen Franken einsparen, die besser zur sonstigen Stadtsäuberung eingesetzt werden könnten. Ob dies wirklich stimmt, fragte die Kommission, ohne darauf eine Antwort zu finden. Vielleicht könne mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz die Route der Leerfahrzeuge optimiert werden, dass aus der versprochenen Einsparung auch eine wirkliche werde.

So knapp die Kommission entschied, so unsicher wird sein, wie die Mehrheit im Grossen Rat ausfallen wird. Vielleicht wirft das Parlament die bisherige Planung auch wieder in den Kübel.