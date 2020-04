Stadtteilsekretariate in arger Geldnot – noch immer lässt das Parlament sie hängen

Eigentlich hätte der Ratschlag «Quartierarbeit» für die weitere Finanzierung der zwei Stadtteilsekretariate Kleinbasel und Basel-West, der Quartierkoordination Gundeldingen und mehrerer Quartiertreffpunkte seitens Kanton Basel-Stadt vom Grossen Rat schon längst diskutiert und per 1. Januar für die kommenden vier Jahre erneuert werden sollen. Doch weil dem Rat die Zeit gefehlt hatte und zusätzlich durch die Coronakrise Ratssitzungen ausgefallen waren, wurde das Traktandum immer wieder verschoben.

Am vergangenen Donnerstag fiel es der stundenlangen Debatte um die Wohnschutzpolitik zum Opfer und wurde ein weiteres Mal auf die kommende Grossratssitzung Mitte Mai vertagt. Die Verzögerung hat für die Stadtteilsekretariate und die Quartiertreffpunkte erhebliche finanzielle Einschnitte zur Folge. «Wir leben von unseren Reserven», verrät Theres Wernli, Co-Leiterin des Stadtteilsekretariats Kleinbasel. Es gehe nicht mehr lange, und auch dieses Geldpolster sei aufgebraucht.

Gemäss Urs Jörg, Präsident des Stadtteilsekretariats Kleinbasel, reichen die Reserven noch bis maximal Ende Juli/August. «Es ist frustrierend. Wir sind in unserer Arbeit gelähmt. Auch in Zeiten von Corona kommen Anfragen auf uns zu, für die wir gerne unsere Unterstützung bieten würden, dies aber aus finanziellen Gründen nicht können.» Auch bei neuen Projekten müsse das Stadtteilsekretariat zuwarten, bestätigt Urs Jörg.

Liquiditätsprobleme gefährden Arbeitsplätze

Die Stadtteilsekretariate haben langfristige Verträge mit Partnerorganisationen und für einzelne Projekte. Diesbezüglich sei die Unsicherheit gross, betont Theres Wernli. «Unsere Finanzen sind zum grössten Teil vom Kanton abhängig. Ohne Vertrag über die finanziellen Zuwendungen müssen wir uns irgendwann auflösen.» Die Liquiditätsprobleme gefährdeten auch die Arbeitsstellen, berichtet Angelina Koch vom Stadtteilsekretariat Basel-West. «Wir sitzen auf heissen Kohlen. Bis Mai oder Juni werden unsere Reserven noch reichen. Ab dann wird es schwierig.» Das Stadtteilsekretariat Basel-West profitiere aktuell davon, dass ein kürzlich vereinbartes Projekt Geld eingebracht habe und so Reserven vorhanden seien. Lange reichten diese aber nicht, stellt Koch klar.

Auch Quartiertreffpunkte haben zurzeit vereinzelt zu kämpfen. Deren Finanzierung scheint langfristig aber gesichert, weil sie politisch weniger umstritten sind als die Stadtteilsekretariate. Ins Gewicht fällt bei den Quartiertreffpunkten im Moment zusätzlich, dass sie wegen der Coronakrise ihre Räumlichkeiten nicht oder kaum vermieten können, was normalerweise neben den Kantonsgeldern zusätzliche Finanzmittel generiert.

Kritik am Präsidialdepartement

Die Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rats hat beschlossen, dass jene Quartiertreffpunkte, die durch die verspätete Auszahlung der Staatsbeiträge in finanzielle Schwierigkeiten geraten, im Rahmen der Vorjahresleistung (96000 Franken) unterstützt werden können. Eine Auszahlung soll jedoch unter der Bedingung erfolgen, dass die Gelder wieder zurückbezahlt werden müssten, falls die Quartiertreffpunkte in der parlamentarischen Beratung von der Förderung ausgeschlossen würden.

Ob der Verzögerung und den damit verbundenen Problemen der Organisationen könnten sich Basels Bürgerliche freuen, die seit Jahren die Arbeit der Stadtteilsekretariate kritisieren und deren Gelder kürzen oder ganz streichen wollen. Es seien aber die Linken gewesen, welche die Diskussionen um den Wohnschutz vergangene Woche so in die Länge gezogen hätten, meint FDP-Präsident Luca Urgese. «Wir wollen unseren Willen mittels politischer Entscheide durchbringen und nicht durch irgendeine Verzögerungstaktik.» Die primäre Schuld trage aber das Präsidialdepartement, welches das umstrittene Traktandum erst mit Verspätung in den Grossen Rat versandte.

Stadtentwickler Lukas Ott widerspricht der Kritik nicht. «Verwaltungsinterne Abstimmungsprozesse haben dazu geführt, dass die Überweisung des Ratschlags mit Verspätung erfolgt ist.» Weitere Verschiebungen seien aber aufgrund der vielen Geschäfte in der Bildungs- und Kulturkommission zustande gekommen, erinnert Ott.