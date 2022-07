Gerichtsverhandlung Nach brutalem Messerstich in den Hals: 51-jähriger Angeklagter beteuert vor dem Basler Strafgericht seine Unschuld

Es ging ganz schnell: An einem Samstagabend im September 2021 wurde einem Mann in der belebten Basler Rheingasse ein Messer in den Hals gestochen. Der blutende Mann wehrte sich so gut es ging, weitere Attacken des Angreifers konnte er abwehren.