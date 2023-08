Städtepartnerschaft Basel und Sahab in Jordanien unterzeichnen Absichtserklärung Der Bürgermeister der Stadt Sahab in Jordanien Abbas Al Maharmeh war am Donnerstag zu besuch im Rathaus in Basel. Gemeinsam mit Regierungspräsident Beat Jans unterzeichnete er eine Erklärung wie die beiden Städte sich austauschen wollen.

Die Städte Basel und Sahab in Jordanien unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit. Bild: zvg

Basel und Sahab in Jordanien wollen in Zukunft zusammenarbeiten. Am Donnerstag unterschrieb Regierungspräsident von Basel Beat Jans und Bürgermeister von Sahab eine entsprechende Absichtserklärung. In Sahab leben mit rund 190'000 Einwohner etwa gleich viele Menschen wie in Basel. Bedingt durch die Nähe zu Syrien sind rund ein viertel der Einwohner der Stadt Geflüchtete des Bürgerkrieges im Nachbarland.

Basel will sich nun in Quartieren mit vielen Geflüchteten für eine Verbesserung der Abfallbewirtschaftung, Energie- und Ressourceneffizienz und für eine partizipative Quartierarbeit einsetzen. Weiter wollen sich die beiden Städte bei den Themen städtisches Gärtnern, Selbstversorgung und Grünflächenunterhalt austauschen. (bz)