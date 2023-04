Ständerat Balz Herter versucht sein Glück gegen Eva Herzog Der Basler Mitte-Präsident wird bei den Wahlen im Herbst für das bürgerliche Bündnis gegen SP-Ständerätin Eva Herzog antreten. Viel mehr als ein Achtungserfolg wird wohl nicht drin liegen. Doch der 39-Jährige hat letztlich noch anderes im Sinn.

Mitte-Präsident Balz Herter. Kenneth Nars / BLZ

Lange haben die bürgerlichen Parteien diskutiert. Nun ist klar: Mitte-Präsident Balz Herter tritt bei den Wahlen im Herbst als gemeinsamer Kandidat von LDP, FDP, GLP, und Mitte gegen die bisherige SP-Ständerätin Eva Herzog (SP) an. Das haben die vier Parteivorstände beschlossen. Was noch fehlt, ist die Zustimmung der Basis. Diese dürfte aber Formsache sein.

Der 39-jährige Herter sitzt seit sechs Jahren im Grossen Rat, dem er bereits 2009 bis 2011 kurz angehört hatte. Als politisch grössten Erfolg kann er die von ihm eingebrachten höheren Abzüge für Krankenkassenprämien im Basler Steuerpaket verbuchen, das vom Stimmvolk im März klar gutgeheissen wurde.

Berufs-Kleinbasler

Herter arbeitet beim Pharmakonzern Roche als Leiter Nachbarschaftskontakte. Vergangenes Jahr wurde er zum Meister der Ehrengesellschaft zum Greifen gewählt. Er wird oft als Berufs-Kleinbasler bezeichnet. Über ein paar Ecken ist Herter verwandt mit LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann und dem früheren Regierungsrat Christoph Eymann. Politische Gegner sprechen in diesem Zusammenhang oft auch vom «Eymann-Clan».

Balz Herter erhielt am Vogel Gryff dieses Jahr einen eigenen Tanz – eine Ehre, die nur wenigen zuteil kommt. Roland Schmid

Für Herter sprechen in der politischen Logik mehrere Gründe: Einerseits kann er wichtige Stimmen in der politischen Mitte ergattern. Bei Majorzwahlen wie den Ständeratswahlen ist eine solche Positionierung wichtig. Zweitens ist Herter noch unverbraucht. Er hat politisch bisher keine grossen Niederlagen einstecken müssen, anders als andere mögliche Kandidatinnen aus dem Bündnis wie Patricia von Falkenstein (LDP) oder Katja Christ (GLP), die vor vier Jahren gegen Herzog kandidiert haben.

Auch FDP-Mann Baschi Dürr, der vor drei Jahren als Regierungsrat die Wiederwahl verpasste, hätte mit einer Ständeratskandidatur die zweite grosse Niederlage eingefahren. Dazu kommt: Dürr hat sich verspekuliert, als er vergangenen Dezember darauf setzte, dass Eva Herzog in den Bundesrat gewählt wird. Wenige Tage vor der Wahl - aus Sicht Herzogs der Nicht-Wahl - sickerten seine Ambitionen für die Nachfolge der SP-Ständerätin durch. Das hat ihm geschadet.

Kaum Chancen für Nationalrat, aber vielleicht für Regierungsrat?

Dazu kommt: Im heissen Rennen um die Sitze im Nationalrat ist Herter nur Aussenseiter. Die Mitte ist im bürgerlichen Bündnis Juniorpartnerin. Vor allem die LDP, aber auch FDP und GLP haben vor vier Jahren deutlich besser abgeschnitten als die Mitte, die damals noch CVP hiess. Da künftig nur noch vier statt wie bisher fünf Sitze für den Kanton Basel-Stadt zu vergeben sind, wird es das Bündnis schon schwer genug haben, seine zwei Sitze zu verteidigen.

Der LDP-Sitz (von Patricia von Falkenstein) gilt als gesichert, doch läuft es im Buhlen um einen möglichen weiteren bürgerlichen Sitz auf einen Zweikampf zwischen der Bisherigen Katja Christ und dem neu antretenden alt Regierungsrat Baschi Dürr hinaus. Eine Ständeratskandidatur von jemandem aus diesem Duo wäre schon vor diesem Hintergrund im bürgerlichen Bündnis nicht mehrheitsfähig gewesen.

Allerdings dürfte die Kandidatur von Herter noch einen anderen Aspekt haben. Es ist durchaus denkbar, dass der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger 2024 nach zehn Jahren im Regierungsrat nicht mehr antritt. Wenn die Mitte dann ihren Sitz in der Kantonsexekutive halten will, braucht sie gute Argumente. Ein Achtungserfolg gegen Eva Herzog bei den Ständeratswahlen könnte Herter hier gute Argumente liefern. Auch parteiintern würde ihn das in die Pole-Position hieven.

Neben Herzog und Herter dürfte auch die SVP im Rennen um den Ständerat mitmischen. Mit einem Wähleranteil von zuletzt rund 11 Prozent wird diese Kandidatur allerdings kaum mehr als eine politische Randnotiz bleiben. Eine allerdings, die dem Mitte-Kandidaten Herter Stimmen kosten wird.