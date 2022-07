Stärkung der Branche Wegen Fachkräftemangel: Wirteverband Basel-Stadt lanciert kostenlose Servicekurse Um dem Fachkräftemangel im Gastgewerbe entgegenzuwirken, möchte der Wirteverband Wieder- und Quereinsteiger in die Branche locken. Dabei sollen kostenlose Servicekurse helfen.

Ein Stelleninserat im Restaurant Non la. Die Branche sucht verzweifelt nach Fachkräften. Rahe Empl

Der Gastrobranche laufen die Leute davon. Viele Angestellte sind während der Pandemie in andere Branchen abgewandert. Der Wirteverband Basel-Stadt lanciert einen Versuch, um Personal zurückzugewinnen.

Interessierte sollen dabei unterstützt werden, eine Stelle im Gastgewerbe antreten zu können. Der Wirteverband bietet deshalb kostenlose Kurse im Bereich Service und Gästebetreuung an, wie dieser am Freitag mitteilt.

Zwei kostenlose Kurstage

12 Bewerberinnen und Bewerber werden an zunächst zwei Kurstagen geschult. «Zwar genügt der Besuch eines eintägigen Kurses nicht, um zur Fachkraft zu werden, doch es erleichtert den Wieder- oder Neueinstieg ins Gastgewerbe», wird Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands, zitiert.

Danach brauche es die laufende Ausbildung in den Betrieben während der Arbeitszeit. Die Branche habe eine hohe Anziehungskraft auf junge und junggebliebene Leute, so Ebneter. In den angebotenen Kursen würden Einsteigerinnen und Einsteiger Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen können.

Kein Patentrezept für eine attraktivere Stellensuche

Teil des Kurses sei das Aushändigen eines Handbuchs an alle Teilnehmenden, welches ihnen im Arbeitsalltag als Nachschlagewerk dienen soll. Für die Bewerbungsunterlagen gebe es ausserdem eine Kursbestätigung. «Fachkenntnisse sind hilfreich, doch die Einstellung ist wichtiger. Denn das Arbeiten in der Gastronomie kann man lernen, die richtige Einstellung nicht», findet Ebneter weiter.

Das Kursangebot werde bei Erfolg ausgebaut. Ein Patentrezept für die Stärkung der Branche gebe es nicht. Die einzelnen Unternehmen müssten einen Weg finden, die Stellensuche wieder attraktiver zu machen.