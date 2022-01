Standesinitiative Basler Regierung spricht sich für ein Verbot von Konversionstherapien aus Noch können Umpolungstherapien an homosexuellen Menschen in der Schweiz strafrechtlich nicht verfolgt werden. Das soll sich ändern: Dank eines Vorstosses im Grossen Rat kommt die Thematik nun auf das nationale Parkett.

Homosexuelle Menschen werden in der Schweiz noch zu wenig geschützt, sind mehrere Politikerinnen und Politiker in Basel der Ansicht. Symbolbild: Melanie Duchene / KEYSTONE

Die Praxis der Konversionstherapien, in der die homosexuelle Veranlagung in eine heterosexuelle «umgepolt» werden soll, ist in einigen religiösen Gemeinschaften weiterhin verankert. Ein Verbot der wissenschaftlich nicht erwiesenen Therapie gibt es in der Schweiz aktuell nicht. Das wollen Johannes Sieber (GLP) und Annina von Falkenstein (LDP) ändern: Sie gewannen mit dem Vorstoss, eine Standesinitiative betreffend eines Verbots auf Bundesebene einzureichen, eine Mehrheit im Grossen Rat.

Jetzt spricht sich auch die Basler Regierung für die Initiative aus: «Mit einer Regelung auf Bundesebene könnte gesamtschweizerisch ein Zeichen gesetzt und eine wichtige gesellschaftspolitische Signalwirkung erzielt werden», lässt die Regierung in einer Mitteilung verlauten.

Grosser Rat überwies bereits eine Motion

Der Standesinitiative ging eine Motion von Sieber und Michaela Seggiani (SP) voraus. Darin schreiben sie:

«Homosexualität ist keine Krankheit und deswegen ist sie auch nicht therapiebedürftig. Es braucht deshalb eine klare Grenze und ein Verbot der Konversionstherapie einschliesslich strafrechtlicher Konsequenzen.»

Bestritten wurde der Vorstoss im Grossen Rat damals von wenigen Mitgliedern der SVP sowie der Mitte/EVP-Fraktion. Dennoch wurde die Motion mit grosser Mehrheit an die Regierung überwiesen.