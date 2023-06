STATIK Margarethenbrücke nun auch für den Tramverkehr gesperrt Die Brücke über die Gleisanlage beim Bahnhof SBB, welche Grossbasel mit dem Gundeli verbindet wird ab Freitagabend komplett für den Tramverkehr gesperrt. Bereits zuvor durften Lastwagen und Reisecars nicht mehr über die Brücke fahren.

Über die Margarethenbrücke dürfen keine Tram mehr fahren. Ein Fahrverbot für Lastwagen und Reisecars gilt schon seit dem 25. Mai. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Kein Tram darf mehr über die Margarethenbrücke fahren. Bereits seit dem 25. Mai dürfen keine Fahrzeuge mehr, welche schwerer sind als 3,5 Tonnen über die Brücke. Für Trams bestand bis jetzt die Weisung, das jeweils nur eine Komposition die Brücke passieren darf. Am Freitagabend gab die SBB bekannt, dass bis auf weiteres gar keine Tram mehr fahren darf. Grund dafür sind Mängel an der Bausubstanz der Brücke.

Die SBB hatte im April 2023 eine Substanzerhaltungsstudie durchgeführt. In dieser Studie wurden im Bereich zwischen den Gleisen 14/15 und dem Gleis 35 des Bahnhofs SNCF Mängel festgestellt. Eine weitere Analyse hat nun gezeigt, dass die bis jetzt getroffenen Massnahmen nicht ausreichen. Die SBB plant laut Medienmitteilung, mit provisorischen Stützreihen die Brücke zu stabilisieren. Wo und wie viele Stützen benötigt werden ist noch nicht bekannt. Ebenso ist der Beginn dieser Arbeiten noch nicht definitiv geplant, frühester Termin ist laut SBB im Sommer.

BVB irritiert aber kurzfristiger Sperrung

Offenbar dürfte es sich bei der Sperrung aber um eine längerfristige Massnahme handeln. Laut SBB ist es das Ziel, die Arbeiten bis im Herbst abschliessen zu können. Weitere Auskünfte werden am Samstag in Aussicht gestellt.

Ausgenommen von der Massnahme ist der Auto- und Langsamverkehr. Auch der Bahnbetrieb kann laut SBB regulär weitergeführt werden. Langfristig ist geplant, die Margarethenbrücke durch eine breitere Variante mit Zugang zu den Perrons zu ersetzen. Konkrete Pläne bestehen aber noch nicht. Die Finanzierung von Ersatz und einem allfälligen Ausbau ist ebenfalls offen, respektive muss noch zwischen Bund und Kanton geklärt werden.

Die BVB wurden selber auch erst am Freitagabend von der SBB informiert und zeigten sich schwer irritiert. Aktuell sind die betrieblichen Folgen noch nicht restlos geklärt. Der 2er soll offenbar ab Bahnhof SBB via Brausebad an den Morgartenring geleitet werden und dort wenden. Für den Anschluss nach Binningen ist ein Tramersatz mit Bussen durch die Güterstrasse geplant. Der 16er fährt neu vom Barfüsserplatz via Bankverein, Aeschenplatz zum Bahnhof und von dort via Haltestelle Peter Merian zurück auf die eigentliche Route bei der Heiliggeistkirche. (bz)