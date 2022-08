Statistik 1000 Personen weniger: Während der Pandemie schrumpfte Basel erstmals seit 2005 Nun werden die Folgen der Pandemie auch in der Bevölkerungsstatistik des Kantons Basel-Stadt ersichtlich. Erstmals wanderten 2020 und 2021 mehr Menschen ab als zu. Die Gründe: Dichtestress und eingeschränkte Mobilität.

Während der Pandemie herrschte weniger internationaler Austausch. Teilweise waren die Landesgrenzen gar ganz geschlossen. Im Bild: Zoll bei Weil am Rhein/Basel. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Letztes Jahr zogen 12'814 Personen in den Kanton Basel-Stadt, 13'814 Personen haben ihn verlassen. Damit sei es seit 16 Jahren das erste Mal so, dass 2021 mehr Personen dem Kanton den Rücken kehrten als sich hier niederliessen. Dabei wurde der Wohnort vor allem in die übrige Schweiz verschoben, meldet Basel-Stadt am Donnerstag. Auch aus dem Ausland seien im Vergleich zu den Vorjahren weniger Menschen nach Basel gekommen. Allerdings zogen auch weniger Ausländerinnen und Ausländer weg, was in dieser Gruppe eine positive Bilanz macht.

Grundsätzlich habe es während er Pandemiejahre weniger Bewegung gegeben, 2021 noch ein bisschen weniger als 2020. Der Mittelwert liege unter demjenigen der Messwerte von 2010 bis 2019. Ebenfalls zogen weniger Menschen ins Ausland oder vom Ausland nach Basel-Stadt. 2021 sei die Anzahl Zuzüge aus dem Ausland mit 15,4 Prozent gegenüber dem Mittel der Jahre 2010 bis 2019 besonders stark gesunken. Die Kantons- und Stadtentwicklung sieht die Gründe für diese Entwicklungen in der eingeschränkten internationalen Mobilität der Arbeitskräfte während der Pandemie.

Auch zu beobachten sei eine Zunahme der Abwanderung aus der Stadt in die übrige Schweiz, vor allem in die erweiterte Agglomeration. Bei Letzterer liegt der Wert 2021 17 Prozent über dem zehnjährigen Mittel. Hier vermutet der Kanton, dass die Vorzüge des Zentrums wie kurze Arbeitswege und sonstiger Infrastruktur wegen Homeoffice und Einschränkungen des öffentlichen Lebens während der Pandemie nicht mehr zum Tragen kamen. Die beengten Verhältnisse sorgten für Dichtestress, was viele dazu veranlasste, aus der Stadt zu ziehen. 2021 seien vor allem Menschen ohne Schweizer Pass weggezogen.

Seit Anfang 2022 kam es aber wieder zu einer Zunahme in der Stadtbevölkerung. Sie ist in dieser Zeit um 2400 Menschen gewachsen. Der Kanton schreibt hierzu: «Die Fluchtbewegungen aus der Ukraine, der langfristige Trend der Urbanisierung sowie die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen den Bevölkerungsbestand.» Auch ohne Ukrainerinnen und Ukrainer bliebe es bei einem Zuwachs von 700 Personen.