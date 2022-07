Wer wohnt wo? Und was zeichnet mein Quartier aus? Basel-Stadt lanciert Wohnviertel-App

In einer neuen Online-Applikation kann man künftig einfach herausfinden, wer im eigenen oder im Nachbarquartier – oder in dem daneben – wohnt. Die Daten stellt das Statistische Amt Basel zur Verfügung, wie es am Donnerstag mitteilt.