Stellenabbau Novartis widerspricht dem «Tagi»: Wie viele ihre Jobs in Basel verlieren, ist noch unklar Der «Tages-Anzeiger» berichtete, dass bei der Massenentlassung allein 600 Stellen in Basel gestrichen würden. Doch der Pharmakonzern will sich nach eigenen Angaben noch nicht festgelegt haben.

Novartis hat am Dienstag seine konkretisierten Sparpläne den Mitarbeitenden präsentiert. Stefan Wermuth / Bloomberg

Nach der Ankündigung des Pharmakonzerns herrschte am Dienstagabend Unsicherheit, die Stimmung beim Novartis-Campus in Basel war bedrückt. Am Nachmittag teilte Novartis mit, 1400 Stellen in der Schweiz zu streichen, davon entfallen viele allein in Basel.

Wie viele es konkret sind, sei derzeit noch unklar, wie Novartis gegenüber der bz sagt. «Derzeit können wir keine genauen Zahlen pro Standort nennen, da die jeweils betroffenen Mitarbeitenden noch nicht bestimmt wurden.» Damit widerspricht der Pharmakonzern der Erstmeldung des «Tages-Anzeigers». Die Zeitung sprach von 600 Stellen, die allein in der zentralen Verwaltung im Novartis-Campus in Basel fallen sollten.