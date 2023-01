Stellenüberschuss Region Basel mangelt es an Arbeitskräften – richten sollen es Frauen, Eltern und Pensionierte Die Schweiz überaltert. Auch die Region Basel und gerade Baselland. Ohne Gegenmassnahmen fehlten bald Tausende an Arbeitskräften, warnt der Arbeitgeberverband beider Basel – Linderung schaffen sollen noch flexiblere Teilzeit-Modelle und noch mehr Homeoffice.

Kaum Homeoffice möglich, und die Ladenöffnungszeiten sind fix: Gerade im Detailhandel fehlt es an Personal. Bild: M. Buholzer / Key

Der Blumenladen um die Ecke hat neu über Mittag geschlossen – kein Personal. Spitäler melden sich bei Pensionierten, ob sie sich vorstellen könnten, ein, zwei Nachmittage pro Woche auszuhelfen. Und im Detailhandel gibt’s Prämien für Mitarbeitende, die im Bekanntenkreis neue Kolleginnen und Kollegen rekrutieren.

Die Wirtschaft brummt. Doch Personal fehlt an allen Ecken und Enden. Der Arbeitgeberverband Region Basel (AGV) will Gegensteuer geben. Er orientierte gestern an einer Medienkonferenz über verschiedene Massnahmen, welche Unternehmen treffen können, um auf dem Stellenmarkt attraktiver zu werden.

«Man sollte den Arbeitskräftemangel als Top-Priorität behandeln», gab Beat Hauenstein, Präsident des AGV, zu Bedenken. Sonst drohten handfeste Nachteile: «Wir erkennen bereits Indizien, dass geplantes Wachstum nicht realisiert werden kann.»

Babyboomer verabschieden sich in Richtung Pension

Ganz überraschend kommt der Missstand nicht. Die Mehrzahl der Babyboomer-Jahrgänge hat ihr Pensionsalter erreicht. Die Schweiz überaltert. Und jene im erwerbsfähigen Alter können wählerisch sein. Ihre Ansprüche steigen, wie verschiedentlich zu vernehmen war: Homeoffice wird gewünscht, dazu möglichst Montag und Freitag frei. Negative Faktoren sind körperliche Anstrengung, Einsätze abends und am Wochenende.

Arbeitgeber, welche die erhöhten Anforderungen nicht oder kaum erfüllen können, bekommen das zu spüren. Etwa Restaurants, Spitäler, Altersheime, Handwerksbetriebe, aber auch Feuerwehr und Polizei.

Die Ausgangslage in der Region Basel ist speziell. Der Arbeitsmarkt ist stark auf Grenzgänger und Expats, also hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte, ausgerichtet. In Deutschland und in Frankreich wird die Zahl der Erwerbstätigen jedoch noch stärker abnehmen als in der Schweiz – wenn der Arbeitskräfte-Pool schrumpft, verschärft das die Konkurrenz zusätzlich.

Baselland überaltert rasch

Basel-Stadt kann seine erwerbsfähige Bevölkerung halten, via Zuwanderung von meist jüngeren Menschen aus anderen Kantonen, aber auch aus dem Ausland. Trotzdem steigt der Altersquotient. Er beschreibt das Verhältnis zwischen potenziell Erwerbstätigen und Pensionierten. In der Schweiz kommen auf 100 Berufstätige derzeit rund 64 Personen im AHV-Alter.

Laut Bundesamt für Statistik liegt der Altersquotient in Basel-Stadt leicht über dem Schweizer Schnitt. Und er wird zwischen 2020 und 2040 – wie überall – steigen, von rund 30 auf 35 Prozent. Im Kantonsranking verbessert sich der Stadtkanton jedoch: vom Mittelfeld auf den viertbesten Rang. Ganz anders sieht es im Baselbiet aus. Höher ist der Altersquotient nur im Tessin. Bis 2040 wird sich die Position Basellands kaum verbessern.

Der Arbeitgeberverband legt seinen Mitgliedern vor allem zwei Strategien ans Herz: Das Potenzial an möglichen Arbeitnehmenden besser ausschöpfen – und die eigene Arbeitskultur überdenken.

Bis zu 60 Prozent Homeoffice möglich bei Baloise

«Gerade bei Frauen besteht noch grosses Potenzial», sagte Saskia Schenker. Laut der Direktorin des ABV lohne es sich auch, bei älteren Personen zu rekrutieren, ebenso bei «Menschen, die es schwer haben, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.»

Welche Ansprüche Arbeitgeber erfüllen müssten, legte Stephan Walliser dar, Leiter HR Schweiz beim Baloise-Konzern. «Heute ist bei Bewerbungsgesprächen die erste Frage: ‹Homeoffice Ja oder Nein?›. Wenn sie Nein sagen oder maximal einen Tag pro Woche bieten, sind die Leute weg.»

Im Verkauf ist man an Öffnungszeiten gebunden

Bei Baloise könne man bis zu 60 Prozent von zu Hause aus arbeiten. Die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie wolle Baloise ebenfalls verbessern, etwa via Job-Sharing-Stellen. Das Recht auf Teilzeit gelte zudem für alle, also auch für Führungskräfte. «Und wir haben eine eigene Kinderkrippe, die wir ausbauen wollen», fügte Walliser an.

Unter den Branchen gibt es grosse Unterschiede. Gerade im Verkauf sei das Problem, dass man an Öffnungszeiten gebunden sei und Homeoffice kaum möglich sei, gab Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation zu Bedenken. Erschwerend komme hinzu, dass die Löhne im Detailhandel vergleichsweise tief seien.